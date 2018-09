Ajo Academy, en busca de mejoras para el resto de temporada

Los pilotos del Ajo Academy compitieron en la quinta prueba de la temporada de la European Talent Cup (FIM CEV REPSOL), celebrada en el circuito de Aragón, los pilotos llevaron a cabo una carrera muy exigente como en todas las pruebas. Adrián Fernández peleó una vez más por el podio en ambas carreras, aunque finalmente terminaba sexto en la carrera 1 y en la carrera 2 le sacaron bandera negra. Por otro lado y tras lograr sus primeros puntos en la pasada carrera, Lorenzo Fellon mostró consistencia, lograba puntuar de nuevo en las dos carreras consiguiendo un noveno y una décimo primera posición.

Fellon se mostró muy contento tras los resultados que obtuvo ese fin de semana: "Tuve un buen comienzo en la primera carrera, pero en la primera curva me sacaron de la pista. Estaba en el grupo delantero, pero fue muy difícil adelantar porque había muchos corredores allí. Me coloqué en el puesto 11. En la segunda carrera, estaba decidido a hacerlo mejor. Cometí un mal comienzo, pero después pude adelantar a varios pilotos y, aunque estaba cinco segundos por detrás del grupo líder, mantuve mi ritmo hasta que me uní a ellos. Una vez que entré en ese lugar, decidí quitarme los neumáticos, y mi estrategia era atacar en las últimas dos vueltas. Cuando comencé a hacer eso, salió la bandera roja y la carrera terminó. A pesar de todo, logré obtener muchos puntos en estas dos carreras. Eso es bueno para el Campeonato y ahora me siento más seguro, así que estoy feliz”.

Fotografía: Ajo Academy

En el caso de Fernández podría no estar tan satisfecho como su compañero de equipo, a pesar de ello ha sacado cosas muy positivas durante estas dos pruebas y ya tiene ganas de afrontar las que restan de la temporada: "Me sentí muy cómodo con la moto en la primera carrera, aunque fue una carrera difícil porque estaba en un grupo grande donde había mucha lucha entre nosotros. Al final comenzamos a notar el desgaste de los neumáticos, pero lo manejamos hasta la bandera a cuadros. Es un buen resultado, pero esperaba más. En la segunda carrera volví a estar en el grupo delantero y en las posiciones de podio. Estar en un grupo grande no me dio tiempo para mirar mi tabla, así que me perdí de que me informaran sobre el recorrido, y después de cinco vueltas más me descalificaron. Hoy aprendí que el pitboard y las banderas son muy importantes, y lo tendré en cuenta para la próxima vez”.

Fotografía: Ajo Academy

Con los resultados que el equipo está consiguiendo en lo que llevan de temporada, los pilotos afrontarán en Jerez la sexta prueba de la temporada colocados en la novena posición, ya que Adrián Fernández tiene un total de 45 puntos en su casillero, y se encuentra a 37 puntos del actual líder de la categoría,. Por otro lado Lorenzo Fellon ocupa provisionalmente la décimo séptima posición con 22 puntos anotados en su casillero, estando a 60 puntos del líder provisional de la categoría. Y es que a falta todavía de cuatro carreras por diputarse en tres circuitos distintos, los pilotos del Ajo Academy seguirán luchando y de esta misma forma intentarán escalar posiciones en la clasificación con la finalidad de terminar la temporada lo más arriba posible.

Estas son las pruebas que todavía les quedan por disputar:

El 30/09/2018 en el Circuito de Jerez: dos carreras

El 14/10/2018 en el Circuito de Albacete: una carrera

El 25/11/2018 en el Circuito de Valencia: una carrera