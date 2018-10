Hamilton, sobre Ferrari: "Sus actuaciones no han sido tan buenas como antes"

Lewis Hamilton se hizo con una nueva victoria en el Gran Premio de Japón y con ella ya ha ganado cuatro de las últimas cinco carreras. El de Mercedes sigue líder del Mundial y ha ampliado su distancia con Sebastian Vettel hasta los 67 puntos. En el próximo Gran Premio de Estados Unidos, se proclamará pentacampeón del mundo si se hace con la victoria y Vettel queda tercero o más atrás.

Sebastian Vettel contaba con opciones para llevarse el título ya que Ferrari tuvo el mejor coche en algunas carreras. Sin embargo, errores propios, de la escudería y la mejora de Mercedes le han alejado considerablemente de ese objetivo. Hamilton, en declaraciones realizadas a Motorsport.com, ha hablado del paso hacia atrás de los de Maranello: "Hasta la mitad de la temporada eran muy fuertes. Después de eso todavía eran bastante fuertes en Monza y Singapur, pero en Singapur fue cuando las cosas empezaron a ir mal. Definitivamente, no había esperado que se deshincharían de esta manera. Sus actuaciones no han sido tan buenas como antes. Realmente no tengo una respuesta para eso, no es algo en lo que realmente me haya centrado, estoy seguro de que Sebastian podría decir por qué".

El piloto británico ha señalado también dónde radica la clave del éxito que está a punto de alcanzar y ha alabado el trabajo que ha realizado su escudería: "Nosotros sencillamente nos hemos enfocado en tratar de hacer el mejor trabajo posible y maximizar el potencial de nuestra propia capacidad. Tienes que establecer tus miras altas. Cuando arrancamos la temporada, establecimos el máximo objetivo. Llegamos a la mitad de la temporada y logramos esa victoria antes del descanso. Hemos estado presionando para asegurarnos de que volvíamos aún más fuerte. Eso es lo que esperas lograr, atunes no siempre es el caso. Pero lo hicimos a través de un gran y duro trabajo de todos".

Ahora la batalla de Mercedes se centra también en la tercera posición del mundial de pilotos. Actualmente, la ocupa Valtteri Bottas con 207 puntos pero le sigue muy de cerca Kimi Räikkönen con 196. Otra lucha estará en el mundial de constructores. A falta de cuatro carreras, Mercedes es líder con 538 puntos frente a los 460 de Ferrari.