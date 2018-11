La FIA dió a conocer su veredicto: Haas no recuperará los puntos perdidos en el Gran Premio de Italia

Haas no recuperará los puntos perdidos en el Gran Premio de Italia debido a la descalificación de Romain Grosjean. El equipo presentó una apelación ante la FIA, pero los puntos no serán recuperados debido a las regularidades de su fondo plano, ya que no cumplía con la normativa técnica.

Todo inició con una queja presentada por el equipo Renault, donde cuestionaban la normatividad de la pieza y pedían una aclaración por parte de la FIA, ellos afirmaban que la parte delantera del fondo blanco de Grosjean podía estar incumpliendo con el reglamento, optaron por presentar la queja tras haber sido superados por Haas en el mundial de constructores.

Anteriormente la FIA había lanzado una advertencia a Haas sobre la ilegalidad de esa pieza, pero el equipo no obtuvo sanción en su debido momento, hasta ahora. Finalmente Grosjean fue descalificado de la carrera en Italia, posterior Haas decidió presentar una apelación con la esperanza de recuperar puntos.

Los equipos cuentan con 96 horas para presentar una apelación desde el momento de una descalificación. En Haas estaban convencidos de recuperar la sexta posición del piloto francés y fue cuando presentaron la apelación. La mañana de este viernes la FIA ha dado a conocer el veredicto, y han decidido mantener la exclusión de Grosjean de Monza.

“Obviamente, estamos decepcionados por no ganar nuestra apelación. Simplemente, vamos a seguir hacia adelante para centrarnos en las dos últimas carreras del año y seguir luchando en pista, sumar más puntos y concluir nuestra mejor temporada hasta la fecha en Fórmula 1”, declaró Gunther Steiner tras darse a conocer el veredicto.

El equipo que presentó la queja, Renault ha expresado su opinión respecto a la decisión tomada por la FIA “El reglamento técnico, especialmente el introducido por razones de seguridad, debe observarse estrictamente. Estamos satisfechos con la decisión y nos gustaría agradecer al tribunal y a la FIA su trabajo en este asunto. El equipo ahora está centrado en el final de la temporada”, declaró Nick Chester, director del equipo.