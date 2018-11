Concluyen los test de la Fórmula 1 en Abu Dabi

Los ya tradicionales días de prueba en Abu Dabi tras terminar la temporada han servido para que los pilotos comiencen a experimentar cómo se comportarán los nuevos neumáticos que Pirelli ha concebido de cara a la temporada de 2019. Para el espectador, además, estos serán más fácil de experimentar porque, aunque la gama variará en cada gran premio, la denominación de los tres compuestos a elegir será siempre la misma: duros, medios y blandos; identificados con los colores blanco, amarillo y rojo, respectivamente.

Mario Isola, director deportivo de Pirelli, ha confirmado que los compuestos ya están definidos y preparados para construirse, con lo que no será posible ninguna modificación. Asimismo, ha anunciado que la mayor parte de carreras de 2019 serán a una sola parada: “La gama y la construcción están ya definidas. No se puede cambiar ya, solo podemos alterar la selección de cada Gran Premio. Lo discutí con los equipos y los pilotos, pero no hay una línea clara que seguir”.

Robert Kubica, durante los test de Abu Dabi | Fuente: @williamsracing

Sin embargo, la atención se ha centrado tanto en las caras nuevas como en los cambios de escudería. Los test han permitido ver los cambios de colores de Kimi Räikkönen (Sauber), Carlos Sainz (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Lance Stroll (Force India) y Pierre Gasly (Red Bull). A ello, se suman los nuevos nombres que serán de la partida en Australia: Lando Norris (McLaren), Robert Kubica (Williams), George Russell (Williams), Daniil Kvyat (Toro Rosso) y Antonio Giovinazzi (Sauber). Además, han servido para que algunas escuderías vayan dando rodaje a pilotos de futuro, como Sean Gelael (Toro Rosso), Pietro Fittipaldi (Haas), Artem Markelov (Renault) y Louis Delétraz (Haas).

Los Ferrari han sido los monoplazas más rápidos en los dos días, conducidos por Sebastian Vettel y Charles Leclerc. Los de Maranello no tienen tiempo que perder y quieren hacer olvidar pronto la decepcionante temporada de 2018. Por su parte, Toro Rosso fue la escudería que más vueltas dio al trazado abudabí, con 295. El motor Honda sigue poniéndose a punto para su puesta de largo en el Red Bull en 2019, la que será la temporada de la verdad para los motores nipones. El piloto que más rodó fue Carlos Sainz, que debutó a los mandos de su McLaren Renault dando 150 vueltas, marcando el quinto mejor tiempo del segundo día de test, a más de dos segundos de Charles Leclerc, que lideró la tabla.