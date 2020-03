Zarco: "Tratad de mantener ese entusiasmo por la vida"

La espera desespera, y si no que se lo digan a nuestros pilotos, que siguen entrenando fuerte esperando saber cuál será la fecha definitiva de inicio de mundial (para MotoGP) y segunda carrera para las categorías de Moto2 y Moto3.

En este caso, nos centramos en Zarco, y es que el piloto francés ante esta situación de caos ha realizado una entrevista para Canal + donde comenta cómo está pasando estos días de confinamiento, así como se muestra positivo ante la situación que tanta gente está viviendo en sus casas.

Es evidente que los pilotos, al igual que otros deportistas de élite, se las han de ingeniar para seguir entrenando en casa, por lo que el entrenamiento no es ni por asomo igual que antes de la cuarentena. El propio zarco habla de éste momento como “un periodo extraño, pero está bien”. Johann se encuentra en Francia, confinado en su casa del sur del país galo acompañado de su gente, algo que le da un plus de energía y motivación a lo que le suma que sus entrenamientos son bastante buenos: “tengo la suerte de tener una casa con jardín, por lo que mi preparador físico me manda programas para seguir a través de WhatsApp y entreno duro aunque sea por mi cuenta. Como pilotos, nos gusta ir en bici o correr, pero en este momento es imposible. Gestiono el tiempo que tengo y mi situación ha mejorado; estaba preparado para afrontar la temporada pero no habrá preocupaciones ya que estaré en mi mejor momento”. Comenta un Zarco orgulloso de su trabajo, el cual está haciendo de una manera más independiente de lo normal, ya que siempre cuenta con preparadores físicos y ahora se encuentran en la distancia, por lo que tiene un poco más de autonomía para trabajar por su cuenta. En sus palabras vemos una persona llena de positividad, energía y con ganas de seguir luchando para asegurarse de llegar en las mejores de las capacidades, tal y como también hemos podido escuchar a muchos de sus compañeros de categoría. Sin embargo, hay un aspecto que quiere terminar de arreglar que no es otro que su aspecto técnico y algo tan esencial en su deporte como la confianza en sí mismo.

Pese a la incertidumbre de no saber cuándo dará inicio la temporada (pues recordamos que Jerez se ha cancelado y las próximas pruebas: Mugello y Le Mans penden de un hilo), el francés no deja de pensar en esta temporada, asimilándola con la anterior que vivió en la categoría reina: “El año pasado cuando probé la Honda no hubo fuegos artificiales, pero mis prestaciones no fueron ridículas y evolucioné bien a partir de entonces. Lo mismo con la Ducati […] me las arreglé para conseguir un buen tiempo así que me digo a mí mismo que podría estar menos perdido que los demás cuando empecemos de nuevo”. Con esto, quiere tranquilizarse a sí mismo, mostrando que aunque sea una situación totalmente excepcional, será capaz de llevarla ya que anteriormente ese momento de adaptación lo llevó a cabo con éxito, aunque eso sí; en una moto distinta.

El piloto también piensa en su futuro al ser preguntado por ello, pero se muestra relajado en este tema: “No tengo ninguna cuestión. Tengo plena confianza en Ducati, no van a apresurarse y todavía tengo ese deseo de ganar dentro de mí. No he hablado nada con ellos, pero tampoco habría que cerrar la puerta a otras posibilidades. Estamos en una situación más de supervivencia que de negociar un contrato”.

Por último, Zarco lanzó un mensaje para sus seguidores y aficionados al mundo de las dos ruedas, que no es otro que el que tanto hemos escuchado estos días: paciencia y quedarse en casa y algo bastante importante: “tratad de mantener este entusiasmo por la vida”

Al fin y al cabo, todos se las apañan ante esta extraña y dura situación para no bajar el rendimiento, estando al 100% cuando la temporada de inicio, y Zarco es uno de ellos. Su esfuerzo y constancia se verán reflejados en esta temporada que ansiamos, de inicio, aunque eso sí: lo principal es nuestra salud y la de todos los que forman este deporte que tanto admiramos.

¡Quédate en casa!