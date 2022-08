Jorge Martín: "Encontramos nuestra posición"

El piloto del Pramac Racing finalizó el Gran Premio de Gran Bretaña en una quinta posición que le permite sumar unos puntos claves que podrían definir su futuro en Ducati.

El madrileño se mostró conforme con su remontada de hasta cuatro posiciones. Pese a salir desde la tercera fila de parrilla, logró firmar un quinto puesto con el que se mostró satisfecho y contento ante las buenas sensaciones durante todo el fin de semana: “Estoy súper contento porque no es fácil cuando empiezas desde el noveno puesto de la parrilla”.

Al igual que el resto de pilotos, Martín tuvo que lidiar con los problemas en los neumáticos durante los dos tercios finales de la carrera: “Empecé muy bien, apreté fuerte en las primeras vueltas y luego lo pagué con los neumáticos al final de la carrera”.

Estos problemas no le impidieron luchar con los pilotos punteros. Por una parte de la carrera, estuvo incluso delante del español Maverick Viñales, quien finalmente finalizó en el podio: “Estuve muy cerca del Podium. Y no solo eso. Creo que hoy tuve un buen ritmo para luchar por la victoria”. Sin embargo, el ritmo no pudo en esta ocasión con los problemas de neumáticos: “Pero perdí tiempo con algunos pilotos, también tuve que adelantar a Aleix y Maverick, Rins y Fabio. Aun así, estoy contento porque he progresado en la carrera”.

A quien sí pudo mantener al margen es a los pilotos luchadores por el Mundial. Tanto Fabio Quartararo como Aleix Espargaró no pudieron alcanzarle en carrera y se mantuvieron en la séptima y octava posición.

Jorge Martín es 11º en la Clasificación con solo 99 puntos / Fuente: Twitter oficial Jorge Martín

Con quien tampoco pudo luchar es con Enea Bastianini. Pese a que estuvo cerca de él y terminó a menos de una centésima, Martinator no pudo adelantarle en la última vuelta, perdiendo la cuarta posición y la oportunidad de ganar una mayor cantidad de puntos.

Ambos pilotos continúan su disputa por ser el mejor piloto en lo que queda de temporada y firmar con el equipo oficial. Desde que Jack Miller anunciase su salida del equipo oficial Ducati Lenovo, ambos pilotos han estado al máximo para aprovechar las oportunidades que le permitan demostrar que merecen el puesto.

A este punto de la temporada y con ocho carreras aún por disputarse, el italiano mantiene una mejor imagen. Bastianini se encuentra cuarto en la clasificación general a 62 puntos del líder, Fabio Quartararo. Tras haber logrado varias victorias y podios, y haber liderado al comienzo de temporada el campeonato, el piloto de Gresini se mantiene estable en la cuarta posición y aprovechando el máximo de puntos para acercarse a los favoritos.

En el caso de Jorge Martín la situación no es la ideal. El madrileño se encuentra en la undécima posición del Campeonato a 99 puntos del liderato. Los problemas con los neumáticos en esta cita no le han ayudado del todo: “Tuve algunos problemas para detener la moto. La parte delantera resbaló un poco y no tenía suficiente peso en la rueda trasera”. Pese a ello, prefiere enfocarse en lo positivo: “Aun así, estoy contento con el quinto lugar. Hemos sido consistentes en las últimas cuatro o cinco carreras. Eso era importante, encontramos nuestra posición”.

Los números no son importantes para Martín. El madrileño cierra capítulo en Silverstone y se centra en el Gran Premio de Austria que le trae buenos recuerdos: la pasada temporada logró su primera victoria en la categoría reina. “En general, creo que fue un gran fin de semana. Creo que soy muy competitivo para Austria”, confiesa el piloto de Ducati.

Con respecto a su lucha por el asiento en Ducati Oficial, confiesa no preocuparse por una determinada carrera, sino que tratará en todo momento de dar lo mejor de sí mismo: “No creo que se decidan por esta carrera o por Austria. Solo queremos obtener buenos resultados, y hoy lo hicimos. Estoy haciendo lo mejor que puedo, eso es todo lo que puedo hacer”.

Habrá que esperar al comunicado oficial de la marca italiana, que se espera que llegue en este mes de Agosto. Hasta entonces, solo cabe esperar a que dé comienzo un nuevo Gran Premio en Austria, en apenas dos semanas.