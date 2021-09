Jordi Torres convierte al HP Pons 40 en bicampeón de MotoE

El circuito de Misano fue el protagonista de este final de Campeonato. Pese a que Jordi Torres no era el favorito, el español se encontraba entre los principales candidatos a lograrlo, junto a otros pilotos fuertes de la categoría, como Dominique Aegerter o Eric Granado.

Durante la celebración de la primera carrera del fin de semana, Torres se hacía con la victoria, colocándose delante en el Mundial. Esta situación nos recordaría a lo ocurrido en la pasada temporada, en la que a dos carreras del final, el piloto español lograría hacerse con la victoria y colocarse en lo alto de la tabla.

Sin embargo, las cosas cambiarían un poco para la segunda carrera. Sus principales rivales no llegarían a rendirse hasta cruzar la línea de meta. Pese a que Torres trató de aumentar su distancia con el resto del grupo en los primeros compases de la carrera, el suizo Dominique Aegerter no le permitiría escaparse tan fácilmente. A falta de dos vueltas, ambos pilotos estaban peleando por la victoria. Algo más complicado se le pondría al suizo, que al tratar de adelantarlo en numerosas ocasiones, Torres le frenaba cada uno de sus ataques lanzados.

Imagen del polémico adelantamiento entre Aegerter y Torres al final de la carrera /Fuente: MotoGP

Para las últimas curvas, la cosa cambiaría. Aegerter trataría de adelantarle, sobrepasando los límites y llevando a Torres al suelo. Por lo que la victoria y el título serían para el piloto suizo. La victoria sería para Matteo Ferrari, acompañado por Mattia Casadei y Miquel Pons. Por su parte, Jordi Torres al ver sus esperanzas de lograr el campeonato y animado por Iwema que le esperaba en la línea de meta, se subió en su moto y cruzando la meta en la decimotercera posición. El español lograba al menos un punto en una carrera de la que esperaba hacerse con la victoria.

En ese momento, desde Dirección de Carrera comenzaron a analizar la polémica acción. Llegando a la decisión de penalizar a Aegerter con 38 segundos, quedándose sin victoria y sin título. De este modo, Jordi Torres lograría hacer historia en MotoE con su segundo Campeonato del Mundo consecutivo. Tanto la actuación del piloto como del equipo esta temporada ha sido bastante eficiente: una victoria y cuatro podios en siete carreras.

Sito Pons, jefe del equipo expresó para AS su opinión con respecto a la polémica acción y ante este nuevo título: “La verdad es que ha sido un tanto raro, extraño. No ha sido muy limpio intentar adelantar a un piloto dándole un golpe y sacándolo. Es algo que no se ha de hacer intencionadamente. Estaba claro que Aegerter lo iba a intentar y también que Torres podía haberlo dejado pasar porque igualmente ganaba el campeonato, pero él no ha hecho nada malo. Él iba delante, quería ganar la carrera y el otro le empujó, le sacó y le tiró al suelo. Eso es algo que nos podía haber hecho perder el campeonato, pero la Dirección de Carrera reaccionó bien y le puso una penalización por conducción irresponsable.”

“Nunca tienes la seguridad de que los demás lo vean como lo ves tú. Era obvio que tenía que haber una penalización, pero no sabía cuál sería, y le pusieron la más justa, la que le devolvía a su sitio.”, añadía con respecto a la sanción al suizo.

“Estaba muy, muy desmoralizado, porque él se veía campeón ya y que le tirasen era lo peor que le podía pasar. Hasta que no se ha restablecido la justicia no se ha recuperado. Ha sido muy emocionante y apasionante. La carrera del sábado ya fue muy buena y la del domingo, también, con la emoción de la lucha del campeonato.”, comentaba Pons con respecto a los minutos posteriores de finalizar la carrera en el que aún Aegerter era Campeón.

Pese a que hace apenas días que se proclamaron Campeones, Sito Pons ya se centra en la próxima temporada en MotoE, en la que segurísimo estará Torres: “Cada vez son más interesantes sus carreras y el año que viene, seguramente, haya 14 carreras ya, con mayor número de vueltas. Y seguirán evolucionando a medida que evolucione la tecnología. Tienen futuro por delante. La resistencia de las baterías es el punto débil y en lo que más se está trabajando. Parece que el año que viene tendremos más resistencia en las baterías. Esto es algo en lo que también se está evolucionando en los coches rápidamente y en poco tiempo tendremos carreras con una distancia normal.”

Con respecto a Moto2, Sito afirmó que estas motos aún no se encuentran al mismo nivel que las de la categoría mediana, acercando su parecido en tiempos a Moto3: “Sigue siendo más competitiva una Moto2 porque corre menos y pesa más una MotoE. Torres estaría detrás con la MotoE en una carrera de Moto2. Sus tiempos están más parejos con las Moto3.”

También, valoró a estas motos, tanto sus puntos fuertes y débiles: “Lo mejor es el par y lo peor es el peso, porque pesa muchísimo (263 kilos). En cuanto se reduzca el peso de la batería a la mitad, porque pesa casi 100 kilos, serán motos con más autonomía, eficiencia y manejabilidad.”