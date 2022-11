Los campeones de MotoE presentan su alineación para 2023

Después de que Dominique Aegerter ganara la Copa del Mundo de MotoE 2022 con un total de diez podios conseguidos en doce carrera, da la bienvenida a otro suizo que formará parte del equipo la próxima temporada. Randy Krummenacher es el piloto que conducirá la nueva Ducati que pesará 225 kg, que puede ser cargada al 80 por ciento en 45 minutos.

Este comenzó su carrera en la Copa ADAC Junior de Alemania en Aprilia 125 más tarde ascendió al Campeonato del Mundo de 125 con Red Bull-KTM haciendo un P3 en Barcelona en 2007 por primera vez. También participó en el Campeonato Mundial de Moto2 pero se retiró después de cinco años, pero acabaría ganando el Campeonato Mundial de Supersport en 2019 con Yamaha.

El otro piloto que formará parte de la escudería es el español Héctor Garzó, el cual ya tiene experiencia en MotoE, pero con el cambio de frabricante de Energica a Ducati tiene que acostumbrarse. En 2017 y 2018 corrió en Moto2 para el Tech3 Racing Team antes de competir en Moto3 para ellos también. Después volvió a Moto2 donde estuvo dos temporadas con Flexbox HP 40 llegando al auge de su carrera.

El fabricante ha dicho que los pilotos de Ducati con la V21L pueden aspirar a una velocidad máxima de 275 km/h. El campeonato de MotoE contará con 16 carreras. Con los test de pretemporada en Jerez de la Frontera y en Barcelona.

Randy Krummenacher piloto suizo de Ducati:

"El objetivo es ganar, aunque todavía no haya competido en una carrera de esta categoría. Sin embargo, he sido corredor profesional durante 15 años y el hecho de que todos empecemos con una moto desconocida en 2023 significa que no veo ninguna desventaja. Tengo muchas ganas de empezar y hacer las primeras pruebas. Hasta entonces, me mantendré en forma con un entrenamiento intensivo. Muchas gracias a todos, estoy deseando abordar este gran proyecto pronto".

Héctor Garzó piloto español de Ducati:

"Estoy emocionado de unirme a Intact GP, el equipo ganador de la Copa, y comenzar la primera temporada en motos Ducati. Mi objetivo es trabajar muy duro con todo el equipo de Intact GP. Veamos si podemos, estamos trabajando hacia la cima y obteniendo los resultados que quiero Por supuesto, espero ser uno de los aspirantes al título en el Campeonato Mundial de MotoE 2023, así que estoy muy emocionado de comenzar y contando los días para las pruebas de pretemporada y el comienzo de la temporada".

Jurgen Lingg director de equipo:

"Por supuesto, después de que Domi ganó el título, hay grandes pasos que dar y, sin embargo, estoy muy feliz de que podamos llenar nuestro equipo con Randy Krummenacher y Héctor Garzó el doble de fuertes. Estoy seguro de que los dos harán un muy buen traje. Randy tiene mucha experiencia, ya que ha sido campeón mundial y ha demostrado su capacidad para manejar motos grandes de manera más que impresionante en Supersport y Superbike. Héctor no lo ha tenido fácil, pero ha demostrado de lo que es capaz en varias ocasiones en MotoE y también una vez subió al podio en Moto2 en Valencia".