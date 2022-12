Fernando Alonso llegará más allá de la Fórmula 1

En 2018 el piloto español se retiró de la categoría reina para poder formar parte de otras categorías del mundo del motor. En este caso fueron las 500 Millas de Indianápolis, el Rally Dakar o las 24 Horas de Le Mans. Pero el éxito lo obtuvo en la WEC con Toyota con un título mundial.

Pero en 2021, Fernando Alonso, volvió a Fórmula 1 a la escudería de Alpine, el antiguo Renault. La primera vez que se subió al monoplaza Fernando Alonso tuvo muy buenas sensaciones, pero poco a poco fue teniendo problemas con su compañero de equipo, un gran número de abandonos.

Esa fue una de las razones por las que Fernando decidió irse al equipo británico de Aston Martin, el que puede ser su último equipo antes de irse de forma definitiva de la Fórmula 1.

Cuando a Fernando le hicieron una entrevista para Auto Motor und Sport [AMuS], le hablaron sobre su retirada definitiva y dijo: "He sido piloto toda mi vida, y solo soy bueno conduciendo porque no aprendí nada más. Siempre he dedicado mi vida al automovilismo, es lo que mejor hago".

"Si algún día tengo que retirarme de la Fórmula 1, competiré en otras categorías. Ganar el Dakar sigue siendo un gran sueño para mí, ya que nadie ha ganado el trofeo [Touareg] y el campeonato del mundo en ambas competiciones antes, pero para ser sincero, tengo miedo de estar sentado en casa", ha dicho el piloto asturiano.

El mismo sabe que no va a poder estar eternamente en la Fórmula 1: "Continuaré hasta que sienta que puedo dar el 100%, así que me quedan dos o tres años más seguro. A mi edad, tienes que afrontar muchas cosas de forma diferente, entrenamientos, viajes, eventos... Tienes que organizar todo bien para no quemarte en el proceso".

"Soy consciente de que el año que viene empezaremos de cero, pero las condiciones están ahí en Aston Martin. Muy buena gente trabaja en Silverstone, están construyendo una nueva fábrica, están desarrollando la infraestructura. Dejo atrás muchas cosas buenas en Alpine en los últimos dos años. No es ningún secreto, por ejemplo, que tuve problemas con la dirección asistida el año pasado, pero ahora todo está perfecto".