De Vries podría afrontar las últimas carreras como piloto de AlphaTauri

La presente temporada iniciaba con una baja notable en el plantel de pilotos, la de Daniel Ricciardo, una estrella venida a menos tras dos temporadas más que decepcionantes dejando de lado actuaciones esporádicas como la de Monza 2021 con Mclaren. Sin embargo, ni mucho menos está asegurado que tenga que ver el resto de carreras desde su casa.

El australiano, actual piloto reserva de Red Bull, es también a su vez piloto reserva de la escudería AlphaTauri, vinculada de manera directa a la marca principal de bebidas energéticas y una de las grandes inversoras de la F1 desde hace varias décadas.

La realidad es que Ricciardo podría volver a pilotar un Fórmula 1 más pronto que tarde. Pese a que no es seguro, los rumores que circulan desde hace algunas semanas no son ni mucho menos infundados, ya que el piloto ha estado últimamente en Faenza, lugar donde está situada la fábrica de AlphaTauri, para hacerse el asiento a su medida del AT04.

Ultimátum a de Vries

Esa sería una necesidad que podría verse ligada en el caso de que Daniel ocupe el puesto de piloto reserva en el equipo de Tost, pero las cosas podrían cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Cierto es que Red Bull no ha tomado la decisión de darle el asiento a Ricciardo o a Lawson, piloto que ha impresionado tras vencer en la Súper Fórmula japonesa ganando la primera carrera. Por otra parte, la escudería podría incluso optar por el piloto de Fórmula 2, Ayumu Iwasa, quien pese a realizar un no muy afortunado fin de semana en Bakú, lleva de momento dos victorias y actualmente es tercero en la clasificación de pilotos.

Helmut Marko está bastante decepcionado por los resultados de Nyck de Vries y es por ello que Ricciardo sería una gran alternativa para ayudar al equipo a dar un salto considerable en lo que a resultados se refiere. Por el momento, AlphaTauri lleva únicamente dos puntos, los logrados en Australia y Azerbaiyán logrando un décimo puesto en cada carrera. Por su parte, el mejor resultado de Nyck de Vries es un decimocuarto puesto en Baréin y Arabia Saudí.

No sólo basta con un cambio de pilotos

En Faenza, a todo esto, trabajan para mejorar el rendimiento del monoplaza, pero la recuperación no será nada fácil, ya que sus competidores introdujeron varios paquetes de mejoras que funcionaron, y es por ello que parte del progreso de AlphaTauri no fuese tan evidente hasta entonces. Pese a que el camino emprendido va camino de ser el correcto, será necesaria una aceleración para enderezar medianamente una temporada que no ha empezado nada bien.