Equipos y pilotos solicitan un cambio en la normativa respecto a las condiciones extremas

El pasado GP de Qatar fue el más duro en lo que a calor y humedad se refiere, y tras el Gran Premio, no fueron pocos los pilotos que comentaron que habían acabado la carrera más dura de sus vidas, hasta el punto que hubo pilotos, como Logan Sargeant, que ni siquiera pudieron cruzar la meta, mientras otros debieron acudir al centro médico nada más finalizar la carrera.

El lunes tras la carrera de Losail, la FIA prometió mediante un comunicado oficial llevar a cabo una investigación, asegurando que “pese a los pilotos son atletas de élite, no se debe esperar que compitan en condiciones que pongan en peligro su salud o su seguridad”.

Para el próximo año, la carrera a disputar en el desierto qatarí está programada para el fin de semana del 1 de diciembre, casi dos meses después que esta edición, lo que debería aliviar en parte el problema del calor sufrido en esta edición.

Pese a ello, Fernando Alonso comenta que debería existir una norma dentro del reglamento que permita retrasar las sesiones siempre y cuando sea necesario. “Fue una sorpresa, siendo sincero, porque no eran tan malas las condiciones en los libres. Quizá era por el viento o no había la suficiente ventilación”.

“La carrera ha sido extrema. Hay que pensar en un futuro en alguna solución, y en algunas condiciones extremas deberíamos ponernos de acuerdo para retrasar el horario de la salida o lo que sea” comenta el asturiano.

Bottas, por su parte, estuvo de acuerdo en que la carrera disputada hace dos años con condiciones más frescas a finales de noviembre fue menos extremo para todos. “Aunque fueron sólo tres grados, fue una gran diferencia. Cuando hace más calor en el monoplaza que la temperatura de tu cuerpo, llega ese punto que lo convierte en insoportable. Ese es el límite de calor que consideramos seguro”.

Al ser preguntado sobre si debería existir una norma que marcara un límite entre lo aceptable o no para competir, responde que “Sí, debería haberlo. Todos intentamos competir al máximo en cada carrera y no vas a parar si puedes seguir compitiendo. Pero en algún momento se vuelve insalubre y arriesgado, por lo que yo no permitiría temperaturas mayores a estas”.

Fred Vasseur, director del equipo Ferrari, coincide en que la carrera de Losail estuvo muy cerca del límite, añadiendo que la categoría debería “revisar” lo sucedido el domingo durante la disputa de la carrera.

“Creo que estamos cerca del límite cuando tienes pilotos abandonando porque no se sienten seguros compitiendo” dice. “Tienen la lucidez de parar, pero también podrían tener un accidente, por lo que hay que prestar atención”.

“El pasado fin de semana ha estado muy cerca del límite o incluso por encima de él. Pero para el futuro, el próximo año, la cita qatarí será a inicios de diciembre por lo que habrá una gran diferencia tanto de temperatura como de humedad”.

George Russell refrigerandose aprovechando una de sus paradas en boxes. / Fuente: F1

Finalmente, Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista de Mercedes, coincide en que las condiciones para la carrera de 2024 deberían ser más aceptables. “Cuando la temperatura del aire está cerca de la temperatura corporal, puede que siga dándole aire natural al piloto, pero no tiene el mismo efecto refrigerante que cuando el aire está algo más fresco”, comenta.

“La humedad lo complica todo. Pero, ¿cuál sería la solución ideal?. El año que viene la carrera se traslada a diciembre, en un momento más fresco y seguramente sea lo más sensato que podemos hacer para evitar estos problemas” concluye el de Mercedes.