Marc Márquez pilotará la Demosedici GP23 la próxima temporada

La llegada de Marc Márquez al equipo Gresini Racing MotoGP no ha dejado indiferente a nadie. El octocampeón pilotará por primera vez en la Categoría Reina una moto diferente a la Honda, con la que ha roto su unión tras 11 años de éxitos y logros.

Los meses de incógnitas sobre el futuro del español llegaron a su fin durante el Gran Premio de Japón, en el que mediante comunicados y mensajes por redes sociales ambas partes anunciaban su ruptura y posterior unión con el Gresini Racing en 2024.

Ahora, con la llegada del Gran Premio de Australia, se ha dado a conocer una de las grandes incógnitas: ¿Qué moto pilotará Marc Márquez en 2024?. El propio Márquez ha sido quien ha desvelado la respuesta durante el evento previo al GP de Australia.

Big thanks to the 400 Aussie fans who have joined @marcmarquez93 today in this amazing parade to Phillip Island! 🫶#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/hxTUho8JR6