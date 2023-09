Yamaha espera ampliar su margen de mejora en San Marino

El Gran Premio de San Marino será un momento clave en el avance de la Yamaha de cara a 2024.

El laberinto parece tener una pronta salida para los pilotos del equipo Monster Energy Yamaha. Durante el Gran Premio de Cataluña, tanto Fabio Quartararo como Franco Morbidelli probaron diversos cambios de elementos como un nuevo doble escape y mejoras en su cambio seamless. Aunque los resultados de carrera no fueron los esperados, ambos pilotos finalizaron entre los puntos y con buenas sensaciones durante el warm up.

La temporada 2023 se está haciendo demasiado larga para los pilotos de Yamaha, en la que los resultados varían y la lucha por completar el podio están más lejos que nunca. Con la llegada del Gran Premio de San Marino, ambos pilotos esperan reducir distancias tras las mejoras introducidas. Los trazados son diferentes en cuanto a la puesta a punto de la moto, no obstante, las sensaciones y el estilo de pilotaje de sus pilotos son favorables para alcanzar mejores resultados.

Ambos pilotos conocen de sobra el trazado, tal y como han querido demostrar por parte de su equipo a través de las redes sociales, en la que han compartido una vuelta al circuito subidos en la moto de uno de sus pilotos.

Además, para Quartararo este circuito le traerá buenos recuerdos, como cuando en 2021 se proclamó por primera vez Campeón del Mundo de la Categoría Reina. El francés logró dicho Campeonato de la mano de Yamaha y dos segundos puestos en 2019 y 2021. En cuanto a Morbidelli, fue en dicho trazado de casa en el que debutó en Moto2 en 2013 y en el que lograría su primera victoria mundialista en la temporada 2020.

Massimo Meregalli, CEO de Yamaha, ha comentado cuáles son las principales expectativas que esperan cumplir durante su paso por el Circuito Marco Simoncelli: "Misano es especial para nosotros. La prueba de San Marino siempre se siente como un "GP de casa" para nuestro equipo y también es la carrera de casa de Franky, por lo que todos están llenos de motivación. En el Gran Premio de Cataluña, dimos un paso adelante con Fabio el domingo y vale la pena explorar más a fondo los cambios que hicimos este fin de semana. También tenemos un día extra gracias al Test de Misano, por lo que estamos seguros de que podremos recopilar datos valiosos aquí. Solo esperamos que las condiciones de conducción se mantengan constantes durante estos cuatro días para que podamos profundizar en los datos".

Fabio Quartararo finalizó el GP de Cataluña en la 7º posición, mientras que Franco Morbidelli lo hizo en la 14º / Fuente: Monster Energy Yamaha

Por su parte, Fabio Quartararo ha querido hacer balance sobre lo sucedido durante su paso por Barcelona y la situación con la que se enfrentarán en San Marino: "La Carrera de Barcelona fue una manera positiva de terminar ese GP. Queremos probar nuestra configuración del domingo también en Misano. Creo que esto nos dará más información y confirmará si estamos trabajando en la dirección correcta o no. Misano también es un bonito circuito.

"Rodar aquí durante cuatro días, porque también tenemos la prueba, es bastante agradable. Sé que mi equipo está trabajando tan duro como puede, así que haremos todo lo posible para dar un paso más este fin de semana", confiesa El Diablo.

Para Morbidelli, el Gran Premio de casa siempre es especial pese a que durante la temporada no obtenga los resultados esperados. El italiano espera dar un paso más hacia delante y completar un buen resultado delante de los aficionados: "El GP de Cataluña del domingo no salió como esperábamos. Para el GP de San Marino, intentaremos mejorar el viernes y esperamos que el sábado y el domingo sean tranquilos. Estoy feliz de que estemos en Misano este fin de semana. Es mi carrera de casa y conozco muy bien este circuito. Me gusta mucho este circuito, es una pista bonita y también estoy feliz de que mi familia y mis amigos estén allí apoyándome, así que afronto este fin de semana con una mentalidad positiva. Sin embargo, tenemos mucho trabajo por hacer, por lo que debemos concentrarnos y trabajar paso a paso para seguir mejorando".