Marta García lidera de inicio a fin y es campeona de la F1 Academy

La valenciana Marta García tenía una cita con la historia en el Circuito de las Américas buscando ser la primera campeona de la F1 Academy y a la primera oportunidad se ha proclamado campeona tras la primera carrera marcando un recital desde el inicio, aprovechando que salía desde la pole position tras lograr el mejor tiempo en la qualy.

La piloto de la escudería Prema partía desde la pole y lideró cada una de las vueltas. En la salida logró aguantar el envite inicial de Abbi Pulling y no tardó en mostrar su increíble competitividad empezando a abrir hueco con sus perseguidoras. Pese a ello, un choque en la segunda vuelta entre Maite Cáceres, Emely de Heus y Chloe Grant obligó a sacar el coche de seguridad.

​ Accidente entre de Heus, Grant y Cáceres que provocó el Safety Car. / Fuente: X @f1academy

El Safety Car estuvo bastante rato en la pista, por lo que la carrera se relanzó de nuevo con bandera verde con únicamente cinco vueltas para la conclusión, en una relanzada en la que Marta supo muy bien el momento adecuado para dar el tirón sin dar ninguna opción a Pulling para atacarle en la primera curva. Tanto Marta como Abbi mostraban un ritmo superior al resto, por lo que la británica y la valenciana se distanciaron dejando en dos pilotos las integrantes en busca de la victoria.

Algo por detrás, la lucha por el último cajón del podio se difuminaba algo para Nerea Martí que veía como le pasaban factura el desgaste de los neumáticos viéndose adelantada por la piloto suiza Léna Bühler.

Las vueltas seguían pasando para los intereses de Marta, que junto a Pulling aumentaban su distancia. La piloto de la academia Alpine no se rindió en ningún momento en arrebatarle el liderato a la líder de la general, pero ni se descolgaba ni lograba acercarse lo suficiente para lanzarle un ataque mínimamente importante. Sería ya en la última vuelta cuando pudo intimidarla levemente, pero Marta no dio ni la mínima opción y sumó un nuevo triunfo esta temporada.

Marta García no pudo evitar su alegría en la antesala del podio con personalidades del calibre de Lewis Hamilton o Toto Wolff. “Estoy muy feliz de ganar este campeonato con el equipo Prema, es genial después de tanto trabajo duro durante toda la temporada y ahora no tengo casi palabras. Abbi me lo complicó bastante y sentía presión por su ritmo pero pude mantenerla detrás y ganar. Ahora ya no tengo la presión que tenía al iniciar el fin de semana y podré dedicarme en la segunda y tercera carrera a divertirme” comentaba la valenciana a los micrófonos de la categoría antes del podio.

https://x.com/DAZN_ES/status/1715758683156619432?s=20