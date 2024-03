El equipo Williams Racing encuentra varias soluciones para los próximos Gran Premios de Fórmula uno, tras sufrir con su nuevo volante en ambos monoplazas el día de la carrera de Bahrein.

Gran Premio de Bahrein

El equipo de Grove afrontaba esta temporada con mucha ilusión tras lograr conseguir la séptima posición en el mundial de constructores en la temporada de 2023.

Una de sus nuevas mejoras, era la incorporación de la pantalla en el volante del monoplaza, algo que ya dio varios problemas eléctricos en la pretemporada.

La primera clasificación de la temporada en Bahrein, Logan Sargeant no pudo pasar de Q1, y quedó eliminado en la décimo octava posición tras no poder hacer una gran vuelta. Tras la clasificación, el equipo pudo saber que los problemas de volante tuvieron algo que ver en esa vuelta, algo que se dio a conocer tras la carrera.

Por otro lado Alex Albon, clasificó en décimotercera sin tener ningún problema en el monoplaza.

El problema en Williams comenzó durante la carrera. Logan Sargeant, volvió a sufrir con su volante y estuvo detenido en la pista durante mucho tiempo, algo más de un minuto. Se dio a conocer más adelante, que su problema fue con uno de los botones de reparto de frenada, y es que, cuando pulso el botón para hacer ajustes en el coche, para el volante, el botón quedó presionado, haciendo que Logan tuviera que detener el monoplaza.

Por otro lado, Alex Albon, estuvo recibiendo muchos mensajes en e volante diciendo que el coche estaba muy caliente, y además reportó distintos problemas con el mismo.

El volante de Albon diciendo "Car too hot" / Fuente: X

James Volwes

Tras los incidentes de carrera, el jefe de equipo, James Volwes, salió a declarar ante los medios de comunicación, alegando que "con Logan Sargeant, tuvimos un movimiento no solicitado de la inclinación de los frenos hacia delante, que es por lo que se salió. El sesgo de frenado no se movió ni de lejos donde él lo pidió". Algo que ya se vio en varios videos que circularon por internet.

James ya ha dado a conocer antes del Gran Premio de Jeddah, que "el equipo tiene dos soluciones para arreglar esos problemas, uno de ellos a corto plazo, y otro a largo a partir de Melbourne (Australia)", el que sería el tercer Gran Premio de la temporada.

Tras esas declaraciones, Volwes, aseguró que "Obviamente pensamos que lo habíamos solucionado. Pero no era así. Pero desde luego, está solucionado para este fin de semana".

James Volwes hablando / Fuente: Motorsport.com

Logan Sargeant

El piloto estadounidense salió también a declarar tras la carrera, y comentó varias veces que "No surgió de la nada. Tuvimos el mismo problema en la segunda vuelta de la qualy, pero no en la misma medida", haciendo alusión a su eliminación en la Q1.

También, Sargeant asegura que este cambio de volante, no hace otra cosa más que ayudar beneficiosamente a los pilotos para las carreras.

"Es una gran diferencia. De conducir el antiguo a conducir el nuevo por primera vez, hay una gran diferencia visual. La sensación del volante a través de tus manos, a través de las curvas, la forma en que gira es muy diferente. Y definitivamente lleva algo de tiempo acostumbrarse", aseguró el piloto estadounidense.

Más allá de eso, Logan también confirmó que el año pasado, ambos pilotos tenían problemas para visualizar el tiempo delta en los VSC (Virtual Safety Car). Por eso, asegura que este cambio es muy positivo.

Sargeant con problemas en el coche / Fuente: ElDesmarque

Alex Albon

Por otro lado, el piloto tailandés también dio su versión a los medios, haciendo alusión a que "desde la primera vuelta tenía problemas de sobrecalentamiento que me hacía no poder acercarme a los pilotos de delante".

Además, sobre el ritmo de carrera de Williams y la tardanza en realizar las paras en boxes, Albon confirmó que "creo que nuestro ritmo en aire limpio estaba bien, pero al mismo tiempo, Logan tuvo que parar, no pude entrar en boxes y perdimos mucho tiempo en las paradas, entramos en boxes tal vez cuatro o cinco vueltas más tarde que los demás, y fue una carrera un poco complicada".

Albon también explicó que el volante te avisa de antemano de los problemas que sufre el monoplaza, para así revertirlos con antelación, aunque aseguró que "intentaba arreglar las cosas, pero no se veían los cambios, haciendo que no pudiera saber si lo estaba haciendo o no".

Alex Albon pensando antes de la carrera / Fuente: Car and Driver

Gran Premio de Jeddah

La segunda cita en el calendario es el Gran Premio de Arabia Saudí, donde el equipo Williams, deberá seguir comprobando si de verdad han podido solucionar esos graves problemas.

Más allá de eso, este circuito, por su trazado, no es ideal para el equipo, ya que a ellos les benefician carreras con largas rectas, y pocas curvas, por eso, esta carrera volverá a ser dura para los de Grove, y tendrán que luchar para intentar rascar algún punto.