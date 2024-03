Desde la presentación del nuevo monoplaza se pudo ver que las aspiraciones de acercarse al TOP que tenían hace años habían quedado en el olvido y los pilotos, con caras muy largas, veían que este año sería muy complicado para todo el equipo.

Mal presagio en los tests

En los tests pudimos ver que los presagios se cumplían: el nuevo Alpine A524 no estaba a la altura, tenía problemas de sobrepeso, de degradación de neumáticos y que el motor Renault siempre es lo que les cobra factura, incluso Haas, Stake y Williams fueron más rápidos. Pero es que llega la clasificación y ambos pilotos ocupan los dos últimos puestos, siendo conjuntamente el peor equipo, y en carrera no es que mejorasen mucho, obtenían el puesto número 17 y 18.

Los dos monoplazas de Alpine en Bahréin | Foto: Getty images

Los primeros abandonos. Nuevas incorporaciones

Y por si fuera poco, este lunes se anunciaba que el director técnico del equipo francés, Matt Harman, y su jefe de aerodinámica, Dirk de Beer, han dimitido tras el estrepitoso comienzo de temporada en el que el mal rendimiento del coche en el Gran Premio de Bahréin hizo que ni Esteban Ocon ni Pierre Gasly fueran capaces de sacar ningún. Esto complica más aún las cosas para Alpine, ya que eran dos cargos muy importantes en el desarrollo del coche.

El equipo francés lanzaba un comunicado en el que anunciaba a los nuevos ingenieros que ocuparán estos cargos y hablaba sobre que los cambios se producían “después de un período de resultados decepcionantes en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, donde el equipo ha caído del cuarto puesto en el Campeonato de 2022 al sexto en 2023, incumpliendo varios objetivos clave en sus ambiciones para llegar al frente de la parrilla”.

Origen del desastre galo

Para entender un poco más la crisis en la que claramente está sumergida la escudería tenemos que echar la vista atrás, a la temporada pasada, ya que los problemas tanto con el desarrollo como con la dirección actuales son el resultado de un desmantelamiento administrativo masivo que rodeó el Gran Premio de Bélgica del año pasado. El CEO Laurent Rossi, el director del equipo Otmar Szafnauer, que fue el jefe de equipo cuando estaba Alonso, y el director deportivo Alan Permane fueron despedidos de repente, mientras que el director de ingeniería Pat Fry renunció para ocupar un cargo en Williams, y su asesor Davide Brivio, que decidió marcharse a MotoGP.

Por otro lado, Esteban Ocon y Pierre Gasly, tampoco están en los mejores términos. El equipo no está precisamente unido con el dueto francés, ya que las familias de éstos se odian hasta el punto de tener prohibido juntarse en cualquier tipo de evento deportivo de Alpine, situación que pone aún más en riesgo la estabilidad de la compañía.

Esteban Ocon y Pierre Gasly | Foto: thebestf1.es

Tras la clasificación en Bahréin el fin de semana pasado, Szafnauer fue contundente "El cronómetro no miente y (el coche) no parece muy competitivo. Entiendo cómo se llega a esto. Parte de mí piensa que está justificado después de que personas en los niveles más altos hayan tomado algunas decisiones no muy buenas."

Y hay mucho de verdad en la palabras de Szafnauer, cuando constantemente hay profesionales dejando el equipo es imposible conseguir una estabilidad dentro del equipo que permita un correcto desarrollo del coche.

Pese a que el mayor problema de Alpine era su motor Renault este año parece casi el menor de sus males. Durante los tests veíamos el monoplaza con 6 branquias abiertas, que de cara al GP de Bahréin tuvieron que aumentar a 20, y sumado a los problemas de sobrepeso, un mal comportamiento en las curvas y la carencia de velocidad en recta debido al déficit de su motor, hace que pierdan muchas décimas por vuelta. La escudería francesa intentó ya en 2023 obtener una exención para realizar cambios de rendimiento, pero falló. No se le permitirá mejorar su unidad de potencia, en términos de rendimiento puro, hasta 2026.

Además, estos últimos meses se rumoreaba en el paddock que el equipo estaba en venta y que Andretti era uno de los favoritos para ocupar su plaza, pero la Fórmula 1, que no la FIA, rechazó la opción de que el equipo de Andretti pudiese entrar a su categoría.

Oscar Piastri y Fernando Alonso | Foto: IMAGO

De lo que podemos estar seguros es de que tanto Fernando Alonso como Oscar Piastri estarán bastante aliviados de haber logrado desvincularse de Alpine.