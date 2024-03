El Gran Premio de Baréin da el banderazo de salida a esta temporada 2024 de la Fórmula 1, y nos ha dejado una bonita clasificación que se ha recogido con gran entusiasmo por los aficionados. Esta temporada parece vaticinar una dura batalla por las posiciones altas de la clasificación donde, y aunque Red Bull sigue siendo el mejor, no es invencible.

Esta clasificación nos ha dejado pilotos con rendimientos sobresalientes, notables e incluso suspensos, que vamos a desglosar de cada uno durante esta primera crono del año.

El piloto francés ocupa el farolillo rojo de la parrilla tras esta primera sesión de clasificación, dejándose décima y media con su compañero de equipo. Además, el piloto de Alpine no ha conseguido extraer gran rendimiento del coche rosa, que actualmente se podría considerar como el peor equipo.

Gasly solo ha logrado un tiempo referencia de 1:30.948 que no le ha permitido superar a ningún otro piloto de la parrilla. En el día de mañana necesitará un milagro para poder lograr la zona de puntos, pero esto es Fórmula 1 y nada está escrito hasta la última curva.

Nuestra nota para Pierre Gasly es un 4.

Pierre Gasly durante la presentación de Alpine | Foto: TheBestF1.es

19. Esteban Ocon

El segundo de los Alpine no ha tenido una sesión de clasificación mucho mejor que la de su compañero de equipo. Ocon no ha podido superar a ningún piloto de la parrilla más allá de su propio compañero de garaje.

El francés solo ha podido registrar un crono de 1:30.793 quedándose ciertamente cerca del corte, pero la extrema igualdad de la parrilla esta temporada ha impedido que consiguiera lograr esta hazaña.

Nuestra nota para Esteban Ocon es un 5.

Esteban Ocon durante la clasificación | Foto: Esteban Ocon

Sargeant es para nosotros una de las grandes decepciones de la jornada de clasificación. El piloto estadounidense ha sido incapaz de pasar el corte con su Williams y sigue sin levantar cabeza tras una temporada de debut muy deficiente.

En este GP de Baréin, Logan Sargeant ha marcado un tiempo de 1:30.770, mientras que su compañero, Alexander Albon ha conseguido evitar el corte de manera holgada.

Para nosotros, la nota de Logan Sargeant es un 3.

Logan Sargeant abrochándose el casco | Foto Williams Racing

Zhou y el equipo Kick Sauber no han comenzado la temporada de la manera que esperaban tras no superar la decimoséptima posición, aunque el monoplaza no tenía mucho más rendimiento en su interior.

El piloto chino ha logrado registrar un crono de 1:30.757 que le ha dejado rozando la zona de salvación, pero que, al igual que con Ocon y Sargeant, no ha sido suficiente.

Nuestra nota para el piloto chino es de un 6.

Zhou Guanyu en su coche durante la clasificación | Foto: Stake F1 Team

Con el caso del piloto finlandés podríamos calcar el relato realizado con su compañero de equipo. Valtteri ha dado todo de sí por intentar colar su Stake Sauber en Q2, pero no ha sido suficiente.

Bottas ha superado a su pareja de garaje por tan solo una milésima con un tiempo de 1:30:756 aunque la extrema igualdad de la categoría le ha impedido avanzar de ronda y cumplir su objetivo del día de hoy.

Nuestra nota para Valtteri Bottas es un 7.

Bottas tras caer eliminado en Q1 | Foto: Stake F1 Team

Magnussen ha sido el primer piloto en colarse en la Q2, dejando fuera a todos los pilotos mencionados anteriormente en esta lista. Esto ya había supuesto una sorpresa, ya que los Haas eran claros candidatos a caer en dicha fase.

Su marca en la Q1 fue de 1:30.646, lo que parecía ser un muy buen crono para el rendimiento del monoplaza, hasta que en la Q2 no pudo mejorar del 1:30.529, quedándose a siete decimas de su compañero y a dos y media del rival más cercano.

Debido a esto, la nota del danés es un 6, pero que puede aspirar a mucho más.

Kevin Magnussen durante la clasificación | Foto: Haas F1 Team

El hombre de la eterna sonrisa no ha tenido su mejor día durante este primer sábado de la temporada, donde no ha podido superar a su compañero de equipo, quedando en la decimocuarta posición.

El equipo Racing Bulls ha sido una de las decepciones de esta sesión tras su aparente buen ritmo en los test, donde no han conseguido replicar sus buenas sensaciones. El australiano ha marcado en Q1 un tiempo de 1:30.562 y ha mejorado hasta un 1:30.278 en la segunda sesión.

Finalmente, la nota de Ricciardo a nuestro juicio es de un 5.

Daniel Ricciardo llegando al circuito | Foto: Racers

El piloto anglo-tailandés ha tenido una buena clasificación con su Williams, que les da opciones para el domingo de cara a poder pelear por una zona de puntos extremadamente cara.

Albon ha conseguido avanzar a la Q2, mientras que su compañero ha quedado atascado en la Q1. El ex piloto de Red Bull ha marcado unos registros de 1:30.397 y 1:30.221 en respectivas sesiones.

Tras su buena jornada, la nota de Albon es de un 8.

Albon concentrado antes de la Qualy | Foto: Williams Racing

Este no ha sido el día del canadiense. Lance Stroll ha vivido una de las clasificaciones más decepcionantes que se le recuerdan en Aston Martin.

Stroll consiguió marcar un crono de 1:29:965 en la Q1 lo que le permitió superar el corte de manera tranquila, mientras que en la segunda sesión, no solo no fue capaz de mejorar su tiempo anotando un 1:30.200. Esto es claramente negativo ya que ni siquiera la mejora de pista fue suficiente para mejorar su registro.

Nuestra nota para el piloto de Aston Martin es un 4.

Lance Stroll durante la clasificación | Foto: Aston Martin

Otra de las "sorpresas" (positivas) de esta clasificación es el rendimiento de Yuki Tsunoda a los mandos de su Racing Bulls. El piloto japonés no solo fue capaz de superar a su compañero, Daniel Ricciardo, sino que peleó hasta el final el paso a Q3.

En la Q1 anotó un crono de 1:30.481, mientras que en la Q2 registró un tiempo de 1:30.129 con el que se quedó a siete milésimas de entrar en una Q3 muy peleada.

Nuestra nota para el pequeño "Godzilla" es de un 7.

Yuki Tsunoda abrochándose el casco | Foto: Racing Bulls

El alemán Nico Hulkenberg ha desarrollado una de las clasificaciones más impresionantes de los últimos tiempos a la hora de sacar el máximo rendimiento a su monoplaza.

"Hulk" ha comenzado la temporada como un tiro marcando un crono de 1:30.566 en Q1, 1:29.851 en Q2 y un 1:30.502 en Q3. Con estos tiempos, no solo ha conseguido batir a su compañero de equipo, sino realizar una gran gesta metiéndole siete décimas a su pareja de garaje.

Nuestra nota para Hulkemberg es un 8.

Nico Hulkenberg llegando a Baréin | Foto: Nico Hulkenberg

El heptacampeón del mundo no ha tenido una clasificación soñada en Baréin. El piloto de Mercedes parecía uno de los principales candidatos a luchar las posiciones altas de la tabla, pero su ritmo de clasificación ha dejado mucho que desear.

Los tiempos del británico han podido comprometer su fin de semana en gran medida, pero nada es imposible para Lewis. En la Q1 registró un crono de 1:30.451, un 1:29.718 en Q2 y un 1:29.710 en Q3 que solo le valió para estar en novena posición.

Por todo esto, la nota de Lewis Hamilton es un 5.

Lewis Hamilton subiéndose al coche | Foto: Mercedes F1

Oscar Piastri ha empezado la temporada en muy buena forma con una clasificación muy sólida que le ha llevado a colocarse a octava posición. El piloto australiano no ha conseguido batir a su compañero de equipo, pero mañana tendrá una gran oportunidad para conseguirlo.

Piastri ha marcado un tiempo de 1:30.531 en Q1, 1:30.122 en Q2 y 1:29.683 en Q3 que le permitirá salir justo detrás de su compañero de equipo teniendo muy cerca a rivales directos como Ferrari, Mercedes y Aston Martin.

Finalmente, la nota de Oscar Piastri es un 7.

Oscar Piastri llegando al circuito | Foto: Oscar Piastri

Norris y su McLaren han comenzado muy fuertes esta temporada dejando algunos de los fantasmas que les perseguían en los test de pretemporada.

El piloto británico obtuvo unos cronos muy competitivos durante todas las sesiones. En Q1 1:30.143, 1:29.941 en Q2 y 1:29.614 en Q3 dejando a su compañero justo detrás de él.

Por todo esto, la nota asignada a Lando Norris es un 7.

Lando Norris durante la clasificación | Foto: Lando Norris

El asturiano ha llegado al primer gran premio de la temporada en plena forma colocando su Aston Martin en sexta posición muy por delante de su compañero de equipo. El rendimiento de Fernando ha sido extraordinario todo el fin de semana y ha conseguido mejores resultados de los esperados antes de comenzar.

Alonso registró un tiempo de 1:30.179 en Q1, 1:29.801 en Q2 y 1:29.542 en Q3 manteniendo el pulso a Ferrari, Mercedes, McLaren e incluso Red Bull.

Finalmente, la nota de Fernando es un 8.

Fernando Alonso entrando a boxes | Foto: Fernando Alonso

El piloto mexicano no ha realizado una clasificación tan floja como nos tenia acostumbrados al final de la temporada pasada, pero sigue estando demasiado lejos de su compañero. "Checo" ha conseguido pelear con los diferentes equipos perseguidores de Reb Bull como son Ferrari, Mercedes, Aston Martin y McLaren colocándose en una posición buena para pelear en la carrera.

Los tiempos de Pérez durante la clasificación han sido 1:30.221 en Q1, 1:29.932 en Q2 y 1:29.537 en Q3 que le han servido para ser quinto en la parrilla a tres décimas y media de Verstappen.

Por todo esto, la nota seleccionada para el rendimiento de "Checo" Pérez es un 6.

Checo Pérez en pista | Foto: Checo Perez

Carlos Sainz ha realizado un fin de semana muy sólido hasta la clasificación donde ha conseguido un ritmo muy consistente durante todas las sesiones. El español ha conseguido mantenerse en la pugna de la zona alta durante la clasificación sabiendo que este no es el punto fuerte del madrileño.

"Carletes" ha anotado unos tiempos de 1:29.909 en Q1, 1:29.573 en Q2 y 1:29.507 en Q3 quedándose a tres decimas de Verstappen y solo una detrás de Charles Leclerc.

Nuestra nota para Carlos Sainz es un 8 a la espera de la carrera de mañana.

Carlos Sainz pilotando su Ferrari | Foto: Carlos Sainz

George Russell se ha echado el equipo Mercedes a la espalda para lograr esta tercera posición superando con creces a Lewis Hamilton, su compañero de equipo. El británico ha conseguido pelear hasta el final la clasificación teniendo una dura batalla por ver quien seguiría a Verstappen en la parrilla.

Durante la clasificación, George Russell marcó unos tiempos muy competitivos como son 1:30.350 en Q1, 1:29.922 en Q2 y 1:29.485 en Q3.

Gracias a todo esto, George Russell se merece un 9 de nota.

George Russell tras conseguir la P3 | Foto: Mercedes F1 Team

Charles Leclerc ha vuelto a demostrar por qué es uno de los mejores clasificadores de la actual parrilla de la Fórmula 1. El monegasco ha conseguido ocupar la segunda posición de la parrilla para la carrera de mañana desde donde podrá atacar a Verstappen en la salida.

Los tiempos de Leclerc han sido 1:30.243 en Q1, 1:29.165 en Q2 y 1:29.407 en Q3 con los que mañana tiene todas las opciones abiertas para mañana.

Por todo esto, la nota merecida por Leclerc es un 9.

Charles Leclerc en el box de Ferrari | Foto: Scuderia Ferrari

1. Max Verstappen

Nuevo año y todo sigue igual para Max Verstappen y su Red Bull que continúan apisonando en la Fórmula 1. Una nueva pole se anota en el casillero del holandés que sigue aumentando su leyenda y se encamina a pelear por el próximo mundial.

Los tiempos de Verstappen durante la clasificación siguen dando miedo al miedo marcando un 1:30.031 en Q1, 1:29.374 en Q2 y 1:29.179 en Q3.

Final y nuevamente Max Verstappen se lleva el 10 y la matrícula de honor de este Gran Premio.