Lewis Hamilton no ha comenzado nada bien la temporada, tuvo que abandonar en la vuelta 15 del GP de Australia, mientras que los dos primeros premios no llegó a entrar ni entre los cinco primeros. El británico tiene por delante su última temporada en la escudería que le ha dado todo, y por lo tanto no querrá salir sin al menos conseguir luchar una carrera a los Ferraris o los Red Bulls.

Russell el nuevo ojo derecho del equipo

Desde que se supo que Hamilton decidiría abandonar a Mercedes para unirse a la Scuderia Ferrari, Toto Wolf y la escudería han tenido que tomar la decisión de poner por delante al británico, este será el piloto en el que el equipo se tendrá que enfocar para la próxima temporada, además del compañero que fichen, porque ahora no podrán contar con Hamilton para las mejoras que tomen el próximo año. Además de que Russell es ahora el piloto en el que tendrán que confiar para el futuro de la escudería, los resultados del británico son mejores que los del heptacampeón del mundo, exceptuando el resultado que obtuvo en el circuito de Albert Park, que tras un infortunio en la última vuelta teniendo un incidente yendo detrás de Fernando Alonso que concluyó en un DNF de Russell, fue capaz de conseguir entrar entre los tres primeros de la parrilla de salida de Baréin, aunque acabó quinto, y sacó un sexto puesto en Jeddah tras una lucha intensa contra Alonso.

George Russell en el podio. Fuente: @georgerussell63

Antonelli acecha

La joven promesa italiana de Mercedes, Kimi Antonelli, esta preparándose poco a poco para hacer su debut en la categoría de Formula 1, aunque el joven Italiano aun milita en la Formula 2 y aun no tiene superlicencia para dar paso a la F1, debido a que tiene que cumplir los 18 años, Mercedes ya le esta preparando para su debut, le harán ponerse al volante en un test privado el próximo 16 de abril con el Mercedes del 2021 en el circuito de Red Bull Ring de Austria. Antonelli está deseando hacer su debut, y Mercedes sabe que para la próxima temporada no les hace falta buscar un piloto que sustituya a Hamilton, debido al gran nivel al que saben que les puede ofrecer el italiano, y a la progresión que este tiene de cara al presente y el futuro de la escudería germánica.

Kimi Antonelli en F2. Fuente: Mercedes-AMG

Ferrari a la espera de su mejora de rendimiento

Si bien es cierto que, la Scuderia Ferrari ya tiene firmado a Hamilton para el próximo año, el rendimiento que está dando Carlos Sainz puede dejar de mala manera el fichaje del siete veces campeón del mundo, que fue presentado en su momento como un gran fichaje al inicio de la presente campaña, pero que los resultados tanto en carrera como en qualy lo estan frustrando, y de la otra cara de la moneda esta Sainz, que siendo su ultima tmporada en Ferrari los eesta dejando muy arriba, y si Mercedes prefiere un fichaje con experiencia en la F1 y con victorias a la espalda, podrían elegirlo.

Russell y Hamilton. Fuente: Mercedes-AMG