El camino hacia el mundial de motociclismo cada vez empieza antes para los pilotos que, a menudo, a edades tempranas comienzan a prepararse para la carrera de fondo que supone la profesionalización de su deporte. Muchas academias y equipos cuentan con plataformas de apoyo que, en el transcurso de diferentes competiciones, impulsan su desarrollo, acompañándonos incluso y más allá de la llegada al mundial y garantizando el futuro y calidad del motociclismo.

Tanto es así, que Dorna, responsable de la organización del mundial de motociclismo, agrupa sus propios programas y competiciones de talento bajo el nombre: “Road to Moto Gp”, donde, además de promover el esfuerzo y la pasión en igualdad de condiciones entre los participantes, provee de un entorno profesional de trabajo con entrenadores y de la adquisición de aptitudes necesarias, como el aprendizaje de inglés o el desarrollo de facultades comunicativas.

Impulsores de talento

Uno de los desarrolladores de promesas con más proyección como academia, tanto de pilotos como de mecánicos, y con más experiencia a nivel personal y de equipo será, el recientemente inaugurado, complejo del circuito Aspar, una sede para el motociclismo con 370.000 m2 en la Comunidad Valenciana, donde se situará la sede del equipo Aspar Team al mando de Jorge Martínez Aspar.

También el equipo Estrella Galicia 0,0 Monlau es una plataforma importante para el desarrollo de talento, especialmente en las categorías inferiores previas al mundial en la actualidad. La colaboración entre Estrella Galicia y Monlau ha sido fundamental para brindar oportunidades a jóvenes pilotos y ayudarles a desarrollar su talento en un entorno profesional. El equipo ha sido reconocido por su enfoque en la formación integral de los pilotos, brindándoles no solo la oportunidad de competir, sino también el apoyo técnico, físico y psicológico necesario para alcanzar su máximo potencial en el mundo de las carreras.

Otras fábricas y equipos involucrados en el desarrollo de talento para construir el mundial de motociclismo son: VR46 Racing Team, fundado por Valentino Rossi, este equipo tiene como objetivo promover y apoyar a jóvenes pilotos italianos. A través de su academia, la VR46 Riders Academy, Rossi y su equipo brindan entrenamiento y oportunidades de carrera para pilotos jóvenes en diversas categorías, incluyendo MotoGP. Han impulsado a pilotos destacados como Francesco Bagnaia y Franco Morbidelli.

Por otro lado, el equipo Red Bull KTM Factory Racing ha sido conocido por su enfoque en el desarrollo de jóvenes pilotos. Han llevado a pilotos como Brad Binder y Miguel Oliveira a la cima del deporte.

También el Yamaha Factory Racing Team ha tenido un historial de descubrir y desarrollar talento. Pilotos como Maverick Viñales y Fabio Quartararo han surgido de él.

Por último, tanto Ducati Corse Academy como Honda Racing Scholarship tienen su propio programa de crecimiento profesional para jóvenes pilotos, proporcionando apoyo financiero, asesoramiento técnico y acceso a recursos y oportunidades en el motociclismo. A través de estos programas, no solo buscan descubrir y desarrollar talentos emergentes, sino también construir relaciones a largo plazo con los pilotos prometedores que puedan representar a la marca en diversas competiciones y campeonatos en el futuro.

Objetivos Moto3

Las competiciones más destacadas previas a la llegada del campeonato del mundo son La Finetwork FIM JuniorGP™, la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup, la Idemitsu Asia Talent Cup y la R&G British Talent Cup.

En la Red Bull Rookies Cup resultó vencedor uno de los pilotos con más proyección en la actual categoría de Moto 3, y que ya venía de ganar en 2020 la European Talent Cup, David Alonso, el piloto de 17 años del equipo Aspar Team, donde comenzó con 11 años, ya impresionó en su debut en el mundial en 2023 con 4 victorias y otros 4 podios y dejando para el recuerdo una remontada épica de la última a la primera posición en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde nunca antes había corrido.

Otro de los pilotos conocidos por su papel en la La Finetwork FIM JuniorGP es David Almansa, quien a su llegada al mundial no ha contado con la mejor de las suertes fracturándose de nuevo la mano izquierda, pero al que habrá que seguir muy de cerca en su reincorporación ya que se presenta como uno de los grandes rivales a batir.

Al igual que el reciente campeón del JuniorGP y la Rookies Cup, Ángel Piqueras y su predecesor José Antonio Rueda, el piloto del Red Bull KTM Ajo ya obtuvo la tercera posición y el primer podio de su carrera en MotoGp en el circuito del Gran Premio de Portimao.

Todos y cada uno de ellos cuentan con facultades y características más que demostradas para ser los pilotos que quieran y poseen la capacidad de sacrificio y pasión para poder enderezar las ocasiones que sean necesarias las riendas de sus carreras deportivas y de su trayectoria en el mundial, pero son muchos los factores, además del siempre importante económico, que influyen en el palmarés de un deportista de élite. Uno de ellos, al tratarse de un deporte de alto riesgo, es sin duda las lesiones y su posterior recuperación.

Pero si hubiera que escoger una variable intrínseca a cualquier persona que se sube a una moto que pudiera garantizar el máximo de herramientas para poder hacerlo durante mucho tiempo sería el manejo de la frustración. Expertos entrenadores, pilotos y campeones enumeran la multitud de condicionantes que intervienen en un palmarés, pero destacan la gestión de las emociones con la que un piloto se levanta de una caída, de un subcampeonato, de un mal fin de semana donde nada sale, de un mundial perdido por aquel punto que no se podría haber luchado más. En la resiliencia de las situaciones difíciles podría encontrarse la clave de un campeón del mundo de motociclismo.

Últimos escalón: Moto2

La categoría de Moto2 es el paso final antes de acceder a Moto Gp, en muchas ocasiones llegar hasta aquí no garantiza en absoluto cumplir el sueño de disputar una carrera en la categoría reina, ya que los cambios son muy significativos, se trata de motos distintas en muchos aspectos y haber sido un piloto rápido y competitivo en la categoría intermedia no conlleva directamente la adaptación a las motos de la última parrilla de un Gran Premio. Las condiciones físicas también son importantes, no solo las formas que puedan trabajarse, la estatura y la propia complexión puede dificultar o impulsar resultados.

Por eso, cuando una marca apuesta por un piloto joven como proyecto de futuro es una decisión meditada y también arriesgada influenciada por muchos aspectos. El reciente fichaje de Fermín Aldeguer con solo 18 años desde la categoría de Moto 2 al equipo Ducati para la próxima temporada de Moto Gp es una grandísima oportunidad para el piloto murciano, que asesorado por el ex piloto Héctor Faubel, conseguirá cumplir un sueño que conlleva toda la responsabilidad de realizar la mejor temporada posible en la categoría intermedia este 2024 para afrontar con la mayor motivación el reto de Moto Gp.

Talentos de siempre

El más joven en ganar un Gran Premio de Moto GP. El piloto del equipo Gresini tiene 8 mundiales de motociclismo, 6 en la máxima categoría, su talento es incuestionable, su esfuerzo y trabajo también. Las hazañas cosechadas a lo largo de su trayectoria, como aquella victoria histórica en Estoril en el año 2010, le convierten en una leyenda en activo del motociclismo que todavía no se conforma, después de varios años muy complicados física y anímicamente por las lesiones, i afronta un nuevo reto dentro del equipo italiano tras una vida deportiva de éxitos en Honda, el objetivo es claro: volver a disfrutar encima de la moto. El segundo objetivo aún más claro: volver a ganar.

En su duodécima temporada en Moto Gp han cambiado muchas cosas para él, una moto nueva después de una década, incorporaciones de automatismos a ritmo del progreso de los avances tecnológicos y la importancia adquirida por la aerodinámica convierten este año en uno de aprendizaje, pero también repleto de ambición.

Y no solo para Marc Márquez, también para el resto de la parrilla, la novedad de Pedro Acosta como piloto en la categoría supone un sustancial cambio a la hora de afrontar cada carrera y el campeonato. La idea que despertó el rookie Acosta a su llegada a Losail en la primera carrera del mundial parecía: “nada que perder”, y con ella adelantó sin miedo ni permiso a sus ídolos, ahora convertidos en rivales, sumando así importantes puntos que a final de temporada podrían significar para el presente y futuro de Moto Gp: todo por ganar.