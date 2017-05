El JHK T-Shirt LaGlisse se va con buenas sensaciones de Le Mans

Foto: Orgullo CEV

La categoría del Mundial Junior de Moto3 tenía su segunda cita en el circuito de Le Mans y los pilotos del JHK T-Shirt LaGlisse Lorenzo Petrarca, Ricardo Rossi y Andrea Cavaliere consiguieron acabar la carrera con buenas sensaciones que esperan transmitir en forma de buenos resultados también en la próxima cita de Montmeló del 16 al 18 de junio.

Lorenzo Petrarca ha sido el más destacado de los tres compañeros del equipo. El piloto italiano partía 32º en parrilla y ha logrado obrar una remontada hasta terminar decimoquinto y, por tanto, en la zona de puntos. Como él mismo ha reconocido al acabar la carrera, "ha sido una carrera divertida porque he hecho una gran remontada". El italiano remarcaba también que la clave del Gran Premio había estado en los entrenamientos, ya que partía desde demasiado atrás y ha reconocido que "si clasificamos dos o tres filas más delante podemos conseguir buenos resultados". Pensando ya en la próxima cita, Petrarca ha dicho que Montmeló es un circuito que le gusta mucho y que espera un fin de semana completamente en seco para conseguir buenos resultados.

Ricardo Rossi ha sido el segundo mejor clasificado del equipo. El piloto ha logrado evitar un accidente que ha ocurrido delante suyo en las primeras curvas y esto ha podido frenar su progresión para ser finalmente vigesimoquinto. Aun así, Rossi ha reconocido que tras perder muchas posiciones por el incidente en la primera curva después "me he divertido mucho remontando posiciones en carrera". Igual que su compañero de equipo, ya ha hablado en clave del próximo Gran Premio alegando que "intentaremos conseguir un mejor resultado en parrilla, ya que es muy difícil remontar de tan atrás".

Andrea Cavaliere ha sido el piloto que peor resultado ha obtenido, uUn problema en su motocicleta no le ha permitido llegar más allá del trigesimoprimer puesto en carrera. Aun así, el piloto italiano ha reconocido que "tras hacer una buena salida no he podido seguir avanzando durante la carrera, ha sido un fin de semana complicado y tenemos que seguir trabajando· Igual que sus compañeros de filas también habló sobre Montmeló diciendo que "es un circuito en el que ya he rodado anteriormente y espero poderlo hacer mejor, es importante seguir adquiriendo experiencia con el equipo para avanzar poco a poco".

También ha hablado el mánager Jaime Fernández Avilés, que ha elogiado la gran remontada de Petrarca alegando que "creo que podría haber estado entre los cinco primeros de no haber salido desde tan atrás". El propio Jaime, igual que sus pilotos, ha reconocido que tienen que seguir trabajando para conseguir mejores resultados en clasificación. Aun así, valora muy positivamente que los tres pilotos hayan logrado acabar la carrera, ya que les sirve para adquirir experiencia.