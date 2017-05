Augusto Fernández, a fondo: "La Suter es mejor que la moto del año pasado, pero necesitamos hacer más kilómetros"

Google Plus

Imagen y fotomontaje: Rocío Hellín | Vavel España.

Piloto técnico, preciso y depurado, conocemos en profundidad al vigente Campeón de Superstock 600 del CEV RFME, que esta temporada competirá en Moto2 de la mano del EasyRace Superbike Team, un equipo ambicioso creado para llegar a lo más alto, con Eduardo Salvador como jefe de equipo y con Carmelo Morales como jefe técnico.

Augusto Fernández Guerra, nacido en Madrid pero residiendo desde su infancia en Mallorca inició su carrera deportiva como piloto de motociclismo en 2006. Con 8 años entró a la Escuela de Competición Lorenzo, del padre de Jorge Lorenzo, pero no fue hasta 2007 cuando compitió. En la Copa de la Cuna de Campeones Bancaja Augusto evolucionó obteniendo un tercer puesto en la penúltima carrera y su primera victoria en la última de la temporada.

En 2009 logró su primer Campeonato, el de Minimotos y un segundo puesto de Minimotard en el Campeonato Balear, siendo aquellos sus primeros pasos en el motociclismo. Ya en 2013 dio el salto al Campeonato Internacional de la European Junior Cup y se proclamó Subcampeón, triunfo que revalidaba como mejor clasificado al año siguiente.

El año pasado, en 2016, compitió en el Campeonato de España de Stock600, del que salió ganador, y en el Europeo de Moto2 del FIM CEV desde la tercera carrera, en el que fue rookie del año con el 5º puesto de clasificación general.

Esta será la segunda temporada en la categoría de Moto2, la primera completa, y pilotará una Suter del Mundial con EasyRace Team, con un objetivo claro, el de luchar por el título.

La primera carrera de la temporada en el circuito de Albacete subió a podio en el tercer escalón, partiendo de la tercera fila en la 7ª posición. Una carrera de puro espectáculo desde la que remontó posiciones adelantando a Dimas Ekky y Eric Granado entre otros hasta llegar a la 4 posición, con una pelea curva a curva con Steven Odendaal por el último puesto del cajón.

Finalmente fue Augusto el que se ganó la batalla y sumó 16 puntos, que se llevará a la próxima cita en Barcelona.

Augusto durante el warm up en el trazado albaceteño. Foto: Rocío Hellín | Vavel España.

PREGUNTA: De todos los Campeonatos por los que ha pasado, este es el más completo, con moto del Mundial y toda una temporada por delante, ¿considera que es el más importante y decisivo en su carrera deportiva?

RESPUESTA: Sí, totalmente, porque en este si ganas o estás delante es donde más abajo sales al Mundial, entonces es el paso previo al Mundial.

P: El año pasado se proclamó Campeón de España de Stock 600, ¿Cuándo comenzó la temporada esperaba ese resultado?

R: Era un poco el objetivo, porque yo venía del Campeonato de Superbike, donde lo hice bastante bien, hice 4º general y entonces al llegar al Campeonato de España el objetivo era ganar y lo ganamos todo. Gané creo que 5 carreras de 7 e hice 6 podios.

P: ¿A qué se debe el dorsal 37?

R: No sé porque, pero lo llevo desde pequeño, no tiene ninguna explicación, la verdad. Nunca lo he tenido que cambiar, pero de segundo número tengo el 23, porque nací el día 23 de septiembre y si algún día lo cambio lo cambiaré por ese.

P: Un buen entrenamiento físico y mental es la base de todo piloto, cuéntenos cómo se prepara día a día.

R: Entreno mucho la parte física, más que en moto casi, todas las mañanas hago físico y luego por la tarde voy por la moto. Descanso los domingos y lo sábados por la tarde. Este año no estudio ni nada, me estoy centrando en el Campeonato.

P: En una semana de carreras, ¿hace algo diferente?

R: Sólo entreno físico, no cojo la moto, aunque no pase nada por si acaso pasa algo sólo voy al gimnasio.

P: Ha realizado test pretemporada con la Suter en Albacete y Estoril, ¿qué puntos necesita mejorar técnicamente?

R: Necesito adaptarme más a la moto, es bastante diferente a la del año pasado, la Tech3. Es más ligera que la del año pasado, yo creo que es mejor, pero necesitamos hacer más kilómetros, pero tiene una buena base y creo que irá mejor.

P: Eduardo Salvador ha apostado por usted en su nuevo proyecto. Un equipo con experiencia y muchas ganas de crecer, ¿qué significa para usted formar parte de un plan tan ambicioso como el que le ofrecen?

R: El equipo lo hemos hecho para ganar el Campeonato, yo creo que tanto ellos como yo estamos preparados para hacerlo y hemos juntado también una buena parte técnica, con Carmelo Morales como jefe técnico. Tengo a unos mecánicos muy buenos y yo creo que tenemos un buen pack para hacerlo bien.

El EasyRace con la puesta a punto previa a la carrera. Foto: Rocío Hellín | Vavel España.

P: Este será su primer año completo en el Europeo de Moto2, cambia de equipo y de moto, ¿cuáles son sus expectativas?

R: Mis expectativas son ganar. El año pasado ya nos quedamos muy cerca de los pódium, hice varios cuartos, quinto en la general y este año partimos con ese objetivo que yo creo que podemos cumplir o si no creo que estaremos cerca.

P: ¿Por parte del equipo le marcan algún punto a cumplir?

R: No, el equipo me pide calma. Hemos hecho el contrato muy tarde y hemos hecho los test pretemporada hace nada, a dos semanas de empezar el Campeonato. Todo ha ido muy rápido pero tenemos una buena base y me piden calma, aunque tengamos el mismo objetivo, que es ganar.

EL TEST

1. Su primera moto: Polini Motocross 49cc.

2. Otro deporte favorito: Motocross.

4. Dos hobbies: ir al gimnasio e ir a cenar con mis amigos.

5. Manía antes de carrera o amuleto: me visto por la parte derecha y me subo a la moto por la izquierda y mis calzoncillos de carrera son rojos.

6. Frase motivadora: la palabra que me ponen en pizarra: GO!!

7. Deseo cumplido: estar en el Europeo de Moto2.

8. Un sueño: Campeonato del Mundo de MotoGP.

9. Piloto referente: Marc Márquez.

10. Lo más duro de ser piloto: las lesiones.