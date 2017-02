Tom Sykes: "Hemos recopilado mucha información"

Google Plus

Foto: Kawasaki Racing Team

Se van acabando los días del invierno, se acerca la llegada de la primera carrera del año en Australia y, con ello, los equipos apuran los últimos días de tests. Ese ha sido el caso de Kawasaki, que ha disfrutado de dos días de pruebas en Jerez, aunque con la lluvia como invitado sorpresa. Tom Sykes, actual subcampeón de la disciplina, hace valoración del trabajo realizado por su escudería en el último test privado antes del oficial en Australia.

Como sucedió la anterior semana, también en Jerez, Sykes estuvo por detrás de Rea en los tiempos, tanto en seco como en mojado. Sykes describe así la dinámica de trabajo llevada a cabo por su equipo: "El primer día comenzamos con fuerza y rápidamente empezamos a probar muchos componentes y a hacer modificaciones en la puesta a punto de la moto. Sabíamos dónde estábamos con respecto a la base de la moto y empleamos mucho tiempo en la pista para asegurarnos de que llegaríamos a Phillip Island con mucho menos trabajo de evaluación", señala.

No obstante, también avisa de que "todavía quedan algunas cosas por hacer en el test de Australia", aunque cree que en Jerez "se han podido verificar una gran cantidad de piezas y opciones". La lluvia, en opinión del británico, no ha sido un problema significativo para seguir avanzando: "En mojado, he aumentado la velocidad, hemos hecho algunos cambios de manera gradual y hemos terminado bastante cerca de donde debíamos estar".

"Hemos recopilado mucha información y ahora tenemos una visión más clara para nuestros preparativos de la primera carrera. Para Phillip Island debemos empezar a estar más centrados en el rendimiento", concluye Sykes, que ahora volará, junto a todo el equipo Kawasaki, a Barcelona, donde el jueves tendrá lugar la presentación oficial del equipo.