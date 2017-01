Bullpadel se defiende de las acusaciones de plagio y demandará a Varlion

Colección 2017 de Bullpadel

Durante el ultimo torneo del año, el Estrella Damm Master Final, la marca Varlion emitió el siguiente comunicado:

Desde 1999, Varlion ha venido protegiendo sus ideas y diseños de nuevas tecnologías, las cuáles implicaban una evolución importante en una pala de pádel. Lo hizo registrando Modelos de Utilidad e Industriales ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Entre los Modelos Industriales se encuentran las formas redonda (Lethal Weapon), lágrima (Avant) y nuestro modelo triangular (Cañon), y entre los Modelos de Utilidad el marco hexagonal, el modelo overframe, tecnología penta, difusor, núcleo alargado, protector inyectado autoadhesivo, núcleo con airbag, etc. Independientemente de nuestra marca, hemos diseñado modelos exclusivos que patentamos con nuestra fábrica desde las mismas fechas, por ejemplo para Dunlop, como las palas Inferno, Heaven, Revelation 200G oversize y diamant, a quiénes les diseñamos no sólo el molde sino también la estética, nombres, etc., y también para otras marcas del mercado. También diseñamos un agujereado gradual ó superficie hexagonal sobre relieve que no registramos, y por supuesto nos copiaron.

Durante los últimos 15 años hemos soportado espionaje industrial y copias que no denunciamos, intentando amablemente convencer a los infractores de su error, en alguna ocasión dio resultado, pero en la mayoría no, demostrando un desconocimiento absoluto del ordenamiento jurídico español y de la historia de los reglamentos de la pala y de los productos que se fueron inventando.

La justicia es extremadamente lenta, vaya como ejemplo que desde el año 2001 Dunlop presentó una demanda contra nuestra fábrica para bloquear nuestra demanda por competencia desleal contra Dunlop; han perdido en 1ra instancia y en 2º instancia, y ahora, recién después de 14 años, estamos ante el Tribunal Supremo a la espera de la resolución final que confirme la 1ª y 2ª instancia ó la modifique. Por ello, la nueva propiedad de Varlion ha decidido que, frente a situaciones que se den en el presente o pasado reciente de esta índole, procederá a denunciar e informar a los medios de comunicación, federaciones nacionales e internacional de pádel, asociaciones de jugadores, clubs, tiendas, sponsors a nivel nacional e internacional, y especialmente al consumidor las acciones de competencia desleal que en el mercado se están produciendo contra Varlion, para que con información puedan realizar su propia valoración objetiva. Todo ello con independencia de la presentación de la respectiva demanda judicial contra los infractores.

El primer caso tal vez por reciente es el plagio acometido por Bullpadel a Varlion, que más que un plagio, es un sistema de copia estructural del diseño de nuestra última colección. Cualquier detallista que la observe coincidirá al 100% con esta apreciación. Así es fácil dar mayor margen y vender más barato, cuando no aportas una idea a tu producto, sino que copias a tu competidor y no inviertes en I + D + i.

Los detalles están graficados más abajo y se amplían a continuación.

A) Después de lanzar Varlion en abril de 2016 su colección 2017/18 con muchas novedades estéticas (entre ellas palas con dos estéticas en una), nueva cromática, tecnologías e innovación en materiales (por ejemplo a través del tejido de carbono Carrera tintado en metales diferentes), Bullpadel "intenta" copiar esto con una mediocre y burda imitación estética. Pero más allá de este modelo, algunos operadores del mercado nos han dicho: "...si ponía el letrero de Varlion encima de la colección de Bullpadel en el Master del WPT, estaba viendo la colección de Varlion, incluso ordenada como la hemos visto en vuestro showroom".

B) Después de 7 años de haber registrado la invención de la pala sin corazón y con núcleo alargado tras la modificación del reglamento en 2009 por la FIP, en la cuál se eliminó la limitación del largo de la superficie de golpeo que estaba en 26 cm, copian el año pasado y continúan ahora copiando esta tecnología en un modelo que denominan LETAL. Lethal, Letal... ¿A qué suena esto? Y luego dicen en Europa que los chinos copian todo. A Bullpadel esta política le sienta de maravilla (y eso que los dueños de Bullpadel son españoles).

C) Después de 15 años del registro y utilización de la forma redondeada de Varlion en diferentes versiones, Bullpadel la ha copiado tal cuál de una de sus versiones: la Lethal Weapon Zylon 3, lanzada al mercado en 2010. ¿Cómo? Estos señores comenzaron a fabricar en 2012/2013 con un fabricante chino que Varlion desarrolló en 2009, llamado Rayon Composites. Se ha utilizado el archivo de Solidworks/IGES del diseño de la LW Zylon 3, quitaron las letras Varlion sobre relieve y un pequeñito chaflán que une el plano con el marco y fabricaron el producto, manteniendo exactamente igual el contorno de la pala y el corazón.

El resultado es que, en un breve período de tiempo, Bullpadel nos copió estos recursos, algunos de ellos registrados ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, y otros conocidos por el mercado en los últimos ocho meses.

Ante estas graves acusaciones la marca Bullpadel ha emitido en su defensa la siguiente nota de prensa que os hacemos llegar integra:

Ante las afirmaciones falsas difundidas por D. Félix Regalía y D. Maurizio Scuotto, titular de la compañía RDB Worldwide, claramente asociados, en el así titulado "Comunicado de prensa e información" subtitulado "Plagio histórico de Bullpadel a Varlion" nos vemos obligados a hacer las siguientes puntualizaciones y desmentidos:

Bullpadel es una marca líder en el mercado del pádel mundial, patrocinadora oficial de selecciones, torneos, y circuito profesional WPT, así como de los jugadores de primera línea, con reconocido prestigio debido a su calidad e innovación continua desarrollada durante estos últimos 13 años.

Bullpadel es la marca elegida por Maxi Sánchez, Paquito Navarro, Gaby Reca, Cata Tenorio o Victoria Iglesias, entre otros muchos jugadores y profesionales de este deporte a nivel nacional e internacional.

El mensaje transmitido en tal comunicado por Varlion y RDB Worldwide no solamente es falso en su contenido, sino que además podría ser constitutivo de publicidad ilícita, competencia desleal y posiblemente constituir un acto delictivo al imputar a un tercero la comisión de delitos.

Cualquier conocedor del mundo del pádel en España sabe que el contenido del así denominado "comunicado" es falso, y probablemente debido a la necesidad de publicidad de Varlion dada su penosa situación comercial y, por consiguiente, económica.

Afirmar que son los "creadores" de las palas sin corazón y núcleo alargado es otro absurdo o falsedad absoluta. Ya lo eran las primeras palas de pádel antes de que el Sr. Regalía se dedicara a este negocio. Observaciones relativas al uso de tejido de carbono novedoso en el deporte, siendo un carbono 18K empleado en material deportivo desde no se sabe bien cuándo, es otro sin sentido.

En cualquiera de los casos, Bullpadel ha dado ya las instrucciones pertinentes para judicializar este asunto y aunque el Sr. Regalía afirme que no confía en los tribunales (probablemente por sus continuos fracasos a este nivel), Bullpadel sí lo hace y confía.

Queremos aclarar que ambos comunicados se han expuestos integros, tal y como los han comunicado las marcas, y que desde Padel Vavel no nos posicionamos en ninguna de las partes porque no es un tema que nos atañe.