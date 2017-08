Adidas Padel mete un gol en Francia aliandose con Soccer Park Le Five La empresa Soccer Park Le Five y Adidas Padel firman un acuerdo para convertirse en su proveedor oficial de pistas.

Pista Adidas Padel en Le Five | Foto: All For Padel

La cadena francesa Soccer Park Le Five, pionera y líder en los centros de futbol 5x5 indoor y outdoor en Francia y con 38 centros ya activos, ha llegado a un acuerdo con Adidas Padel para convertirse en su proveedor oficial de pistas. Tras el éxito que está teniendo el futbol 5x5 en el país galo y la visión por innovar y apostar por los deportes en auge, Soccer Park Le Five inicia una expansión del deporte del pádel con la instalación de pistas adidas en sus centros, estrechando aún más el acuerdo con All For Padel, licenciatario en exclusiva a nivel mundial de adidas PADEL. El CEO de Soccer Parck Guillaume Debelmas viajó a Barcelona el pasado mes de marzo para visitar la fábrica de RedSport, fabricante homologado y exclusivo de All For Padel, y con más de 13 años de experiencia en el diseño, fabricación e instalación de pistas de padel, y así poder ver in situ el proceso de fabricación de las pistas adidas. Guillaume Debelmas destacaba: “Nuestro Business Plan ya contemplaba una expansión con la instalación y creación de más centros combinando futbol y pádel, y era primordial para nosotros estar ligado a una marca de referencia mundial que nos garantizara productos innovadores, de calidad, y con todas las certificaciones que exige el mercado francés”. Las tres primeras pistas se han instalado en el Soccer Le Five de Le Colomiers (Toulouse), y este mes de agosto se instalaran 2 pistas mas en el Soccer Park de Limoges. Un ejemplo de la expansión de la marca alemana en el pais galo y en su apuesta por un deporte que cada vez tiene mas adeptos fuera de España. Francia, Suecia, Portugal e Italia sin duda lideran el ranking de paises europeos que todas las marcas de padel quieren conquistar y Adidas ha realizado un gran esfuerzo para llevar el liderato.