Hewitt regresa con triunfo en Queen’s

Google Plus

A sus 37 años, Lleyton Hewitt sigue compitiendo en el deporte que ama (así lo ha dejado claro en varias ocasiones). Y no es para menospreciar la victoria que consiguió el día de hoy, junto a su compatriota Nick Kyrgios. Ambos se midieron a la dupla campeona en Roland Garros este año y por si fuera poco, campeones también en Queens (2015, 2016). Nadie esperaba la eliminación de Herbert/Mahut en primera ronda, pero la combinación de dos generaciones diferentes fue clave.

Los australianos mantuvieron su idea de juego desde el principio y sostener el servicio simplificó las cosas. En el séptimo juego, lograron dar vuelta un 30-0 a favor de los franceses con saque de Mahut. Dos errores no forzados del que servía, sumado a un passing-shot de revés a la carrera por parte de Lleyton, ayudaron a cerrar ese game clave para ganar la primera manga.

En el segundo set, la dupla francesa logró tomar el control desde un principio, quebrando el servicio rival en el cuarto game para luego afirmar ese quiebre y tomar una ventaja de 3 juegos (4-1). Finalmente lo sellaron 6-3 y se terminó definiendo en un súper tie-break, donde la pareja oceánica se impuso 10-6 tras una hora de partido.

De esta manera, Lleyton Hewitt consigue su sexto triunfo en la temporada. Había comenzado bien el año ganando dos partidos junto a Sam Groth en el Abierto de Australia. Luego había logrado una victoria con Alex de Minaur en Estoril. Alex Bolt fue otro compatriota que lo acompañó en un Challenger británico y también en el ATP 250 de Hertogenbosch. Lo curioso es tal vez que todos sus compañeros en la pista son australianos.

La segunda ronda en Queens se dará de esta manera: Hewitt/Kyrgios vs Edmund/Skupski. J. Murray/Soares vs Daniell/Koolhof. M. Bryan/Sock vs Kontinen/Peers.