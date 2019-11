Terminata Crotone - Juventus, LIVE Serie A 2017/18 (1-1): Pareggio eroico per gli Squali

22.43 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus e Crotone pareggiano per 1-1 con reti di Alex Sandro e Simy!

22.41 - Alla fine è giusto così. L'abisso fra Juventus e Crotone rimarrà, per sempre, immutato: rimarrà però anche il dato di fatto che se nel calcio professionistico una squadra non dà il 100% difficilmente farà mai risultato. Anche la lotta Scudetto ora sembra più aperta, a pochi giorni dallo scontro diretto, con i bianconeri a quattro lunghezze dal Napoli. Servirà, il 22 aprile, un altro atteggiamento prima di tutto. Magari prendendo spunto da quei calabresi che oggi hanno dato una lezione preziosa ai bianconeri, nell'ottica di un finale di stagione che rischia di assumere i contorni di un disastro. Gli Squali, invece, lanciano un urlo di vita nella lotta salvezza.

22.36 - Termina il match. Risultato di 1-1.

90' + 3' - La alza a caso Benatia, Higuain non può mai raggiungere questo pallone.

90' + 2' - Errore di Benatia in disimpegno, Bernardeschi commette un'altra infrazione.

90' + 1' - Tre i minuti di recupero. Fallo di Bernardeschi al limite dell'area, lo Scida respira.

90' - Bernardeschi inventa dalla destra, Higuain spizza verso il secondo palo dove Matuidi viene anticipato da Cordaz in corner.

89' - Matuidi non riesce a gestire una respinta, altro palleggio per la Vecchia Signora che ha sempre meno tempo.

88' - Infrazione in attacco per Benatia. C'è ora l'ultima sostituzione per Allegri, che mette dentro Bernardeschi per Dybala.

87' - Esce Rohden, Zenga rinuncia ad attaccare e mette dentro Ajeti. Ora una punizione sulla destra, per il cross di Dybala...

86' - Higuain prova a colpirla di testa vicino al dischetto del rigore, ma sfiora soltanto la sfera, che comunque torna immediatamente nella zona di Matuidi.

85' - Alta la conclusione di Barberis, la palla non si è abbassata per niente. Fallo in attacco di Simy, punizione a centrocampo.

84' - Trotta lavora ancora di sacrificio, va sul destro, Lichtsteiner è in ritardo e con la scivolata concede solo una punizione ai 20-22 metri per Barberis. Ammonito lo svizzero.

83' - Sponda di Benatia verso il secondo palo dopo il traversone di Dybala, Higuain cerca una rovesciata ma trova il muro di Capuano.

82' - Lichtsteiner vede il suo cross deviato in corner.

81' - Cuadrado arriva coi tempi giusti sul secondo palo, ma colpisce la palla in maniera sporca e spedisce questo traversone sul fondo.

80' - Simy stende Benatia e sarebbe andato in porta, ma c'è stato un fallo.

79' - Bentancur perde un pallone velenosissimo... l'aspetto della concentrazione oggi è molto rivedibile per la Vecchia Signora. Anche Higuain sbaglia una sponda, poco dopo, per Costa.

78' - Trotta cerca un'altra rovesciata su un pallone sporco al limite, il risultato stavolta è molto più modesto.

77' - Dentro anche Sampirisi al posto di Stoian per Zenga, che prova le barricate.

76' - Dybala scende ancora sulla destra, la sua giocata rimane comunque banale. Deve fare di più l'argentino.

75' - Alex Sandro prova lo sfondamento in sovrapposizione interna, ma viene fermato.

74' - Ammonito Benatia, che preferisce il fallo tattico ad ulteriori rischi.

73' - Corner ribattuto e potrebbe partire il contropiede avversario...

72' - ANCORA CORDAZ COI PIEDI! Bentancur spacca le linee avversarie con un rimpallo e scodella per Higuain, che batte un rigore in movimento e lo fa centrale e potente, dove Cordaz coi piedi fa un altro miracolo! Corner.

71' - Non riesce l'uno-due fra Douglas Costa ed Higuain. Aria surreale allo Scida, dove i cori per Simy si sono levati al cielo. Che gol, mamma mia.

70' - CHE PARATA DI CORDAZ! Tiro da fuori potentissimo di Matuidi indirizzato praticamente all'incrocio dei pali, il portiere italiano ci arriva per pochissimo alla propria destra! Sarà calcio d'angolo.

69' - Prima però Allegri va a trazione interiore: dentro Cuadrado per Sturaro, 4-2-3-1.

68' - A terra Douglas Costa sulla sinistra. Esagerato l'uno-contro-uno cercato dal brasiliano, che comunque ha preso un fallo e il pallone verrà crossato ora nel mezzo.

67' - Adesso ovviamente la strada è piuttosto complicat per gli juventini.

66' - Si torna a giocare.

65' - GOOOOOOOOOOOOOOOL! SIMY! 1-1! CHE GOL! STRE-PI-TO-SO! Cross verso il secondo palo, una sponda pesca un tocco al limite di Trotta, sulla palla sporca Simy s'inventa una rovesciata clamorosa che batte Szczesny alla sua destra!

64' - Risponde Allegri con Bentancur in luogo di Marchisio. Cerca freschezza ed ordine il tecnico italiano, evidentemente.

63' - Dentro Trotta al posto di Diaby. Non cambia nulla dal punto di vista tattico.

62' - Calcio d'angolo per i bianconeri. Battuto non benissimo, c'è una respinta sul primo palo.

61' - Siamo già dall'altro lato con Douglas Costa che come al solito, nella giornata no di Dybala, inventa: cross sul secondo palo e Sturaro non riesce ad impattare bene sulla marcatura imperfetta di Martella.

60' - Alla fine comunque ora c'è un rinvio per Szczesny.

59' - C'è tanta confusione. Ovviamente in queste circostanze la barriera va sulla linea di porta. SZCZESNY PARA! Tocco corto e poi Sturaro respinge via!

58' - Benatia sente la pressione di Simy ed appoggia indietro per Szczesny, il quale blocca: un'altra disattenzione e stavolta avranno una grande chance i calciatori locali...

57' - PUNIZIONE A DUE NELL'AREA DEI TORINESI!

56' - Douglas Costa va via col sombrero ed inizia l'azione per Higuain. Dybala non riesce comunque a gestire bene la sfera.

55' - Rohden ha spazio e calcia da casa sua, scelta decisamente rivedibile, pallone alto... Szczesny rinvia.

54' - Szczesny esce sul pallone, in anticipo su Simy dopo che Lichtsteiner aveva alzato un campanile in area.

53' - Ceccherini anticipa Alex Sandro sul cross, disimpegno difficoltoso dei padroni di casa ma Higuain non ha un rimpallo favorevole.

52' - ...l'azione si spegne su una conclusione di Higuain murata al limite, poi lo stesso Pipita guadagna una punizione sul centro-sinistra a circa 30 metri dal bersaglio.

51' - Contropiede di Douglas Costa, che ha tanto spazio ed appoggia per Dybala...

50' - Cambio di gioco verso Lichtsteiner da parte di Sandro, un po' troppo telefonato, lo svizzero salta fuori tempo e tocca col braccio la sfera. Punizione.

49' - Matuidi si fa valere in corsia ai danni di Barberis, giropalla dei bianconeri adesso.

48' - Martella si rende ancora una volta pericoloso: l'italiano parte ed ha campo, poi calcia dai 22-25 verso il primo palo col sinistro, cogliendo l'esterno della rete.

47' - Mandragora apre per Faraoni. Possesso gestito dai pitagorici in quest'immediato avvio di ripresa.

46' - Subito pallone avanti ed indietro, Higuain commette un fallo a centrocampo.

21.48 - Si riparte! Primo pallone mosso dal Crotone.

21.47 - Squadre nuovamente in campo. Fra poco si riparte...

21.37 - La Juventus è avanti, lo è grazie ad un'invenzione di Douglas Costa per il gol di Alex Sandro, ma francamente non sta mostrando nulla in più rispetto ad un coriaceo Crotone, oltre a quello che già sapevamo. Cioè che sulla carta ci sono un paio di abissi sotto l'aspetto tecnico, ma anche che la beffa in queste situazioni è dietro l'angolo, specie quando l'atteggiamento non è dei migliori; ed è esattamente il caso di Madama, chiamata a fare qualcosa di più nella ripresa. I calabresi invece devono continuare sicuramente così in fase di non possesso, ma provare anche a sfruttare meglio le disattenzioni avversarie. Per ora è tutto: ci vediamo fra poco...

21.32 - Termina il primo tempo. Parziale di 0-1.

45' + 1' - Higuain prova ad inventare per Dybala, ma i due non si capiscono e la sfera sfila per Cordaz.

45' - Furioso Allegri, davvero mai visto così. Evidentemente però qualcosa sta venendo sbagliato dai suoi in termini di atteggiamento. Un minuto di recupero.

44' - Azione insistita di Simy e Diaby, alla fine il primo dei due arriva a calciare col sinistro dal limite e lo fa male, trovando Szczesny sulla sua strada. Troppo spazio, comunque.

43' - Nuova iniziativa di Douglas Costa, che poi però forza un tiro da posizione defilata che termina alto.

42' - Matuidi parte in corsa verticale. Poi però perde la palla e commette fallo.

41' - Rimpallo ed accelerazione di Douglas Costa, che sbaglia però la misura del cross. Ogni tanto pure lui.

40' - Si continua sempre su questo ritmo, piuttosto basso.

39' - Ancora tanto spazio per i centrali ospiti in impostazione. Il problema è che gli avversari sono tutti rintanati all'indietro e fare di più di qualche passaggio scontato non è semplice.

38' - Benatia cerca Douglas Costa sulla sinistra, ma il pallone non è raggiungibile per l'ex Bayern. La rigioca allora Faraoni.

37' - Diaby recupera su Alex Sandro - scivolato nell'occasione - ed è subito pericolo: Sturaro s'addormenta pure lui e regala la palla a Martella, che può puntare l'area e lo fa con un altro buon cross, trattenuto bene da Szczesny.

36' - Ammonito Mandragora per uno strattone su Dybala, che stava partendo in campo aperto.

35' - Gran palla di Marchisio in verticale, Higuain però ha pochissimo spazio per tentare un complicato pallonetto al volo che sembra più un passaggio piuttosto agevole per Cordaz.

34' - Simy parte alle spalle di Rugani con un taglio interno-esterno, ma è partito da posizione di fuorigioco.

33' - Ottima chiusura su un cross dalla fascia mancina per Benatia, che anticipa sia Simy sia Szczesny in corner.

32' - Higuain spinge Ceccherini senza fallo, si gira e punta la porta dalla trequarti: destro dal limite dopo l'uno-contro-uno, centrale per Cordaz.

31' - Viene innescata la corsa di Diaby, fermato sulla destra da Benatia. In generale, andare da solo non è stata una grande scelta del classe 1999... era circondato da tre avversari.

30' - Marchisio apre sull'appoggio di Lichtsteiner, ma esce in anticipo netto Faraoni...

29' - L'unico che sembra davvero al meglio è Douglas Costa, straripante anche in contrasto dopo un cross pessimo di Dybala sul primo palo.

28' - Lichtsteiner ha spazio fin sul fondo, ma il suo cross termina sulla schiena di Martella. Per ora la palla gira comunque molto lentamente, corner per la Vecchia Signora.

27' - Alex Sandro per Douglas Costa, che però non accelera nello spazio e preferisce ragionare. Pazienza è la parola chiave finora.

26' - Lichtsteiner cerca un'ennesima iniziativa personale, trovando un'ennesima chiusura su questo palleggio un po' forzato.

25' - Ancora, Matuidi, Marchisio, Rugani, Matuidi... il ritmo è lento, si va avanti sulle folate di Douglas Costa al momento. Altrimenti la partita mostra poca qualità.

24' - Barberis va in percussione personale ma finisce per sbattere attorno ad un muro.

23' - Dybala perde un pallone in una zona velenosa del campo. Brutta prestazione finora per lui, Marchisio rimedia con un fallo. Un po' zoppica l'argentino...

22' - Nuova fase di possesso palla dei campioni d'Italia, in precedenza apparsi un po' in affanno.

21' - Nuovo tentativo dalla fascia, nuovo pallone che sfila. Gli Squali però ci sono, hanno reagito bene allo svantaggio.

20' - Cross troppo lungo sul secondo palo, Simy s'impegna per tenerla in campo e lo fa a fatica, per poi appoggiarsi all'indietro.

19' - Rohden riceve sulla sinistra, appoggia per Martella che mette dentro un cross velenosissimo: Alex Sandro, sul secondo palo, preferisce rifugiarsi in corner.

18' - Muove il pallone la fazione calabrese. Allegri non è comunque soddisfatto di quanto sta vedendo, aldilà del risultato.

17' - Battuto corto il corner, cross sul primo palo del solito Douglas Costa che mette il quarto assist consecutivo per il quarto gol in campionato di Alex Sandro, che insacca incrociandola in diagonale per l'1-0!

16' - Lichtsteiner mette dentro dal fondo, Matuidi sul secondo palo trova lo stacco attento di Ceccherini in corner. GOOOOOOOOOOOOOL! ALEX SANDRO! 0-1!

15' - Rugani sventaglia bene per Douglas Costa ed il brasiliano la mette dentro, ma trova una respinta in area.

14' - Simy ha spazio sulla sinistra, chiusura parziale di Rugani, il giropalla prosegue ma l'ennesimo cross dei rossoblù risulta ancora una volta lungo.

13' - Lichtsteiner cerca una finezza di troppo per mandare Marchisio in profondità, ma col tacco liscia la sfera e dunque Martella batte con le mani.

12' - I risultati si vedono subito: Douglas Costa mette un traversone forte e teso dalla sinistra, blocca Cordaz sul primo palo, pronto nella circostanza.

11' - Si scambiano un po' di posizioni Dybala e Douglas Costa su questa fase di tiki-taka.

10' - Alex Sandro trova un corridoio per Higuain a centro area, ma l'argentino non controlla bene. Nullo anche, successivamente, il cross dalla trequarti di Lichtsteiner: la palla viene lasciata passare in rinvio dal fondo.

9' - Ancora Mandragora commette un fallo nel pressing avanzato, batte quindi Marchisio, ancora una volta per linee orizzontali.

8' - Mandragora ha troppa fretta ed apre a vuoto verso la destra dalla mediana, rimessa regalata agli avversari.

7' - Diaby contro-crossa sul secondo palo su un pallone di Martella, Alex Sandro tocca col petto (non con la mano) e poi guadagna un fallo laterale.

6' - Avanti e dietro, da destra a sinistra e viceversa: procede, per ora in maniera sterile, l'operazione di possesso dei bianconeri.

5' - Ceccherini chiude bene Dybala al limite dell'area, poi dribbla e prova a lanciare Diaby, chiuso da Matuidi sullo stacco.

4' - Si ricomincia. Taglio di Sturaro premiato da Rugani con un pallone lungo, c'è però un anticipo e Cordaz gestisce bene il disimpegno.

3' - Cure mediche nei confronti dell'italiano, ha subito una capocciata da Alex Sandro. Tutto fermo al momento.

2' - Giropalla tutto juventino, ma Faraoni ha subito un colpo durante un duello aereo...

1' - Rinvio lungo di Rugani, Sturaro sale in posizione da ala sinistra per staccare a colpisce sporco e regala la sfera a Cordaz. Alex Sandro sbaglia un tocco in seguito, ancora Rugani guadagna un rinvio dal fondo.

20.46 - Si comincia! Primo pallone mosso dalla Juventus.

20.42 - Squadre in campo!

20.35 - Ora si torna negli spogliatoi: a breve avrà inizio la partita, non mancate!

20.25 - Riscaldamento iniziato da un po' all'Ezio Scida.

20.15 - I numeri contano poco nello schieramento fluido di Zenga, schierabile indifferentemente anche con un 4-3-3. Allegri risponde con Chiellini e Khedira a riposo: sbuca Sturaro a centrocampo, confermato il tridente con Costa e Dybala dietro ad Higuain.

20.05 - La risposta del Crotone (4-4-2): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora, Stoian; Diaby, Simy. All. Zenga

19.55 - La formazione ufficiale della Juventus (4-3-2-1): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Sturaro, Marchisio, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain. All. Allegri

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Crotone-Juventus, match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 20:45, verrà fischiato dall'arbitro Michael Fabbri.

QUI CROTONE

Gli Squali hanno perso nello scorso turno di campionato, a Marassi contro il Genoa, per 1-0. È stata una nuova battuta d'arresto nella loro stagione, dopo i fondamentali tre punti raccolti sul Bologna la settimana prima. Al momento la loro posizione in classifica è ad un solo punto dalla zona che garantirebbe la salvezza.

Sarà la seconda gara particolare in pochi giorni per Rolando Mandragora, che dopo aver affrontato il suo passato si troverà contro la Vecchia Signora, che ne detiene il cartellino dopo l'acquisto a gennaio 2016. Saranno out invece Budimir e Benali, uno degli acquisti della sessione invernale, la cui stagione è finita.

Walter Zenga dovrebbe optare per un 4-4-2 fluido. Davanti al portiere Cordaz è ballottaggio fra lo scuola Inter Faraoni e Sampirisi, col primo leggermente favorito, al fianco di Ceccherini, Capuano e Martella. Ricci e Stoian sarebbero gli esterni con Barberis (o l'adattato Ajeti) e Mandragora nel mezzo. Simy, avanti nelle quotazioni su Nalini, e Trotta i favoriti nel reparto offensivo.

QUI JUVE

Sulle ali di un eccezionale Douglas Costa i bianconeri hanno tramortito per 3-0 la Sampdoria domenica pomeriggio, dimenticando in fretta l'eliminazione dalla Champions League. Il brasiliano è apparso in formissima, dispensando tre assist in "soltanto" 47 minuti più recuperi di gioco.

L'ex Bayern aveva infatti iniziato in panchinhttps://vavel.com/it/tag/walter-zengaa, ma è poi subentrato all'infortunato Miralem Pjanic. Il bosniaco ha già iniziato le terapie ed è l'unico assente odierno, assieme a Mandzukic (gastroenterite) ed al lungodegente De Sciglio, che potrebbe non fare in tempo a giocare ancora in quest'annata.

Aldilà degli indisponibili però mister Allegri è stato chiaro nel definire questa gara addirittura più importante dello scontro diretto col Napoli di domenica prossima. L'obiettivo è infatti mantenere il distacco invariato, con Madama che è di fatto a tre vittorie consecutive dallo Scudetto matematico: oggi è il primo step dei tre...

Distrazioni da evitare anche rispetto alle prime voci di mercato, che chiaramente stanno iniziando a circolare. Oltre al nome di Martial, di cui abbiamo parlato qui, è sorto da domenica il dubbio su un possibile riscatto per Howedes, apparso molto determinato nell'ultima partita, dopo tante sfortune.

Max Allegri è orientato comunque verso un 4-3-2-1 in cui il tridente sarebbe formato da Douglas Costa e Dybala alle spalle di Higuain, definito "determinante" proprio dal suo allenatore giusto sabato. A centrocampo Khedira e Marchisio sono favoriti rispettivamente su Sturaro e Bentancur per le caselle accanto a Matuidi. I terzini dovrebbero invece essere Lichtsteiner (non Barzagli) ed Alex Sandro, con Benatia e Rugani al centro. Szczesny in porta.

CURIOSITÀ

Nelle quattro sfide della propria storia contro i campioni d'Italia, i pitagorici non hanno mai segnato gol: l'anno scorso si giocò l'andata all'Ezio Scida e furono decisivi Mandzukic ed Higuaìn nello 0-2 finale. Al ritorno invece un secco 3-0 consegnò ufficialmente il sesto titolo consecutivo ai piemontesi: reti di ancora Mandzukic, Dybala ed Alex Sandro nell'occasione.