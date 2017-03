Nicolás Benedetti: "Sabiamos que era necesario ganar"

Google Plus

Mario Meza May

Benedetti: "Sabiamos que era necesario ganar" Foto: Daniela Rojas- VAVEL

La hinchada del Cali lo pedía a gritos, este joven caleño con mucha determinación y fortaleza se ha sabido ganar a la exigente fanaticada verdiblanca, la cual, lo premia con gestos de cariños hacía él.

(También les puede interesar: Datos del Deportivo Cali: Capítulo América)

Transcurría el minuto 57 del partido, cuando Cárdenas se decidió por él. El hincha sabía que con él algo pasaría, por eso, aplaudió a rabiar el cambio por Jown Cardona. Benedetti es humilde y no se considera el salvador del Cali: "Gracias a Dios pude marcar, pero no pienso que todos nosotros hacemos un gran esfuerzo", indicó.

Benedetti entró entonado y con ritmo, aunque sus mejores minutos fueron los diez finales, coincidiendo con la entrada del uruguayo Albarracín. "Por ahí, nosotros sabemos que cuando estamos en el banco tenemos que leer el partido, mirar donde están los huecos y los espacios para poder hacer daño", señaló el volante verdiblanco.

Nicolás Benedetti ha marcado 11 goles en su carrera profesional. Cada vez ha marcado el Cali no ha perdido (9 victorias y 2 empates).

En cuanto al decorado del partido, el volante aseveró: "Muy feliz con todo el equipo, sabíamos que era necesario ganar, no teníamos buenos resultados y este es un partido que nos da un plus para poder seguir el camino. Luego agregó: "Si total, esto es un partido aparte, los clásicos son partidos aparte, la hinchada nos acompañó y no nos podíamos dejar ganar".

Su rol en el equipo de Cárdenas no está definido, pero Benedetti está dispuesto a cumplir la función que el nuevo entrenador desee. "Estamos acoplándonos a un sistema de juego diferente. Siempre uno juega para eso, para poder estar de titular, el profe me da la confianza y espero seguir haciendo las cosas bien. Por ahí, nos faltan muchas cosas, pero está la disposición que nosotros les mostremos al profe", concluyó.