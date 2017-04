La fiesta del clásico vallecaucano se vivirá tres veces en el mes de abril, la decisión de la Dimayor de adelantar el partido de la fecha 17 de la Liga Águila permitirá que los aficionados verdes y rojos tengan la posibilidad de ver a sus equipos enfrentarse en una edición más del clásico que más veces se ha disputado en el fútbol profesional colombiano.

Tras cinco años sin disputarse el clásico en primera división, el pasado 19 de marzo se disputó el primer partido del año entre rojos y verdes, con victoria para los locales.

El América pegó primero con una anotación de Jeison Lucumí, luego Cali empataba con un tanto de Germán Mera. Al final del partido, con una anotación de Nicolás Benedetti, el Cali obtuvo los tres puntos. El Cali se sostuvo en los ocho con esa victoria y el América quedaba tambaleando en el tema del descenso.

Abril de Clásicos



Abril 12 @CopaAguila_ América vs Cali



Abril 19 @LigaAguila América vs Cali



Abril 26 @CopaAguila_ Cali vs América