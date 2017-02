Elvis Mosquera: "Estoy bien, que estén tranquilos"

Google Plus

Foto: Darío Serna

Segun él mismo, es la primera vez que Elvis David Mosquera Valdés le ocurre un susto tan grande como el que sucedió en la derrota naranja ante el "Poderoso" en el Atanasio Girardot, con un aparatoso accidente con un rival rojo que le hizo perder la conciencia por varios segundos que fueron eternos para los médicos.

Sin embargo el ex jugador de Santa Fe, Águilas Doradas y La Equidad, reaccionó bien después del golpe y dio su parte de tranquilidad en el que afortunadamente no terminó hospitalizado.

El lateral zurdo de 26 años llegó como uno de los tres refuerzos naranjas para esta temporada 2017 y espera dejar atrás aquel episodio para seguir aportando su experimentado fútbol junto a la joven plantilla envigadeña.

-A pesar de la derrota, ¿Piensas que Envigado dejó una buena imagen en la cancha ante el Medellín?

Elvis Mosquera: Este es un equipo con gente humilde, guerrera y que quiere salir adelante. Creo que dejamos una imagen alta en cualquier estadio que nos presentamos porque esto es una cantera que proyecta jugadores y tenemos un muy buen material.

-¿Qué recuerdas en ese duro choque con Hernán Pertuz?

E.M.: Fue una jugada de tiro de esquina pasada, yo voy a hacer el rechazo cuando me encuentro con Pertuz disputando la pelota. De ahí pierdo la conciencia un minuto y ya cuando llega el médico del Medellín, le respondo que estoy bien y que esté un poco tranquilo. Ya cuando llega nuestro médico me hicieron 3 preguntas que contesté muy bien y en ese momento ya me habían hecho el cambio por precaución.

-¿Habrán más revisiones médicas buscando alguna secuela de ese golpe?

E.M.: Bueno, ahora mismo tuve una revisión normal pero más adelante habrá otra más profunda para descartar cualquier cosa.

-¿Es la primera vez que te pasa una lesión grave o ya lo sufriste de otras maneras?

E.M.: Realmente es la primera vez que asusto a la gente y fue bastante complicado, mi familia lo sintió mucho, pero gracias a Dios no pasó a mayores.

-¿Cómo te sientes con tu entrenador y su trabajo?

E.M.: Ismael (Rescalvo) es un entrenador muy actualizado, creo que pone todo su conocimiento a merced de nosotros y eso es que lo salimos a aplicar en cada partido.

-Se viene Independiente Santa Fe, ¿Cómo afrontar ese partido?

E.M.: Es otro escollo grande que tenemos de local contra un equipo recientemente campeón. Pero la casa la vamos a hacer respetar con la mayor de las posibilidades que tengamos, ya vencimos al Cali y esperamos volver a sacar los 3 puntos en casa.

-¿Sientes que Envigado puede pelear por un puesto de play offs?

E.M.: Sí, inicialmente el objetivo principal es meterse a los play offs, ya luego el día a día nos dará más claridad de lo que Envigado busca. Por ahora estamos apenas en la segunda fecha y lo prioritario es meterse a los 8.

-Un mensaje para los hinchas de Envigado para que vayan al Polideportivo Sur y acompañen al equipo.

E.M.: Un saludo para toda la gente de Envigado, que lleguen todos al estadio Polideportivo Sur porque su apoyo siempre será muy importante.