Conozca a Gerardo Jimenez como el nuevo refuerzo español de Envigado FC

Foto: Darío Serna

Proveniente del Torre Levante de España, este delantero ibérico de 28 años nacido en Madrid, desea mostrar su cuota goleadora en un Envigado FC que le costó bastante marcar goles el semestre pasado y ahora tratar de que esa producción goleadora se dispare para la próxima Liga venidera.

Gerardo Jiménez Reyes se inició en las divisiones inferiores del Valencia para luego pasar por varios equipos de la Segunda y Tercera División de su país como el Comarca Níjar, Sporting Club Requena, Villarrubia, Catarroja, Paterna, ente otros, mientras que en el exterior tuvo un paso exótico en el Eagles de las Islas Maldivas en Asia del Sur.

En @EnvigadoVAVEL tuvimos la oportunidad de conversar con él y se mostró bastante complacido por el recibimiento cálido tanto de la ciudad como del club naranja.

-Gerardo bienvenido a Colombia, ¿Cómo te ha recibido la ciudad y el club?

Gerardo Jiménez: Muchas gracias por la bienvenida. Todo ha sido muy agradable con los compañeros en el club y con los taxistas en la ciudad, estoy muy agradecido.

-¿Cómo se dio tu llegada a Envigado?

G.J.: Vine de ser campeón de Liga ascendiendo a Segunda B con el Torre Levante y luego me vino la propuesta de Ramiro (Ruiz) con mi representante para venir a Colombia y no me lo pensé dos veces. Estoy contento de haber llegado aquí.

-Existen varios tipos de delanteros como el pivot o el de área, ¿Cómo te definirías tu técnicamente?

G.J.: Técnicamente soy delantero goleador o de área, muy bien llegando al primer palo con mucho esfuerzo y dejándome la piel en el campo sin dejar de correr.

-A Envigado le costó mucho el semestre pasado meter goles a pesar de su buena propuesta futbolística, ¿Te sientes con gran confianza para aportar esa cuota goleadora?

G.J.: Sí, tengo muchísima confianza en mi mismo y con el equipo para que me surtan las opciones. El año pasado justamente fui máximo goleador con 20 goles y en los últimos años he pasado de los 10 goles, así que si Dios quiere trataré de aportar el máximo posible.

-Vienes de un equipo de la misma liga donde también estuvieron Juan Ramón García e Ismael Rescalvo, ¿Ya los había conocido a ellos?

G.J.: Sí, yo los enfrenté a ellos con el Torre Levante en donde quedamos campeones y les marqué dos goles. Aunque Valencia parezca grande en realidad es pequeño y nos conocemos todos.

-¿Cómo te has sentido en esta pretemporada y las expectativas para lo que se viene?

G.J.: Hoy por hoy la pretemporada ha estado muy bien exceptuando los dos primeros días obviamente por el cambio de horario. Ya me han planificado desde el primer momento en tratar de jugar los play offs sí o sí y para eso he venido a aportar mis goles y llevar a Envigado a esa instancia.