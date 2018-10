Los chicos de Catalá

Cristian Tello y Álvaro Vázquez han sido jugadores revelaciones en la última temporada de la Liga BBVA. Sus trabajos con el FC Barcelona y el Getafe respectivamente les han llevado a ser parte de la Selección Sub-21 de España campeona de la Eurocopa de esa categoría. Algo que pocos saben es que cuando estos iniciaban su carrera en el Espanyol, Ramón Catalá laboraba de preparador físico y este les llevó de la mano en este tiempo tan vital para ellos.

“Él es una grandísima persona. Yo recuerdo mi paso por el Espanyol y el me ayudó mucho cuando subí,” confiesa el ahora jugador del Barcelona. “Me aportó mucho conocimiento táctico y me explicaba lo que me podía llegar a pedir el “mister”. Además, nos enseñó mucho sobre la seriedad del trabajo.”

Vázquez, al mencionarle la actual posición de Ramón, se mostró emocionado y contento de recibir información de él. “Él nos trataba muy bien a los que veníamos de abajo y nos protegía. Nos enseñaba lo que estaba bien y lo que no,” admite.

La confianza fue algo que él siempre ha implantado. Tello ha expuesto que su ex preparador “cree en los jugadores”, mientras que Vázquez confiesa como Catalá le enseño “la virtud de la paciencia” cuando a penas recibía oportunidades.

“Yo me quedo con su corazón. Su manera de tratar a la gente es especial. Siempre me voy a acordar de los sábados antes de partidos cuando teníamos que dar vueltas al campo y faltando dos o tres vueltas nos decía “basta muchachos, tranquilos, ahora hacemos rondo alrededor del circulo” y ahí la pasábamos muy bien. Cuando él se fue eso no se dio más, y lo veíamos muy especial.” Relató el ahora azulón.

Estos dos son parte de la extensa lista de jugadores que han pasado por las órdenes del hoy miembro del cuerpo técnico de Enrique Llena. Ramón Catalá tiene contrato con Nicaragua hasta octubre y será una misión saber que se ha aprendido todo lo posible de alguien con su trayectoria. La experiencia que transmite día a día en nuestro país proviene de un nivel totalmente distinto, y es positivo saber que muchos jugadores de nuestro país tienen ese roce.