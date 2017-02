Sebastián Valle: "Me motiva darle el triunfo a México"

Google Plus

Sebastián Valle. | Foto: Cynthia Castillo.

Después de la espectacular victoria de México 5-1 frente a Venezuela, el héroe de la noche, Sebastián Valle, quien definió el juego de la tercera jornada de la Serie del Caribe con Grand Slam, habló en conferencia de prensa y mencionó que esta motivado para encarar lo que resta de la competencia.

"Estoy muy contento y motivado por estos tres juegos ganados, gracias a Dios se están dando las cosas y seguiremos mejorando para conseguir el campeonato", mencionó Valle.

Valle se paró en la caja de bateo después del que el serpentinero Venezolano le regalara la base intencional a Luis Juárez, "Es una emoción increíble, al conectar ese batazo lo único que quería era ser conectar una buena línea y aproveché la oportunidad que me dio mi manager", agregó.

Sebastián Valle llegó al equipo tricolor en calidad de refuerzo, sin embargo, mencionó que la convivencia con el club a favorecido el desempeño del equipo, "Desde el momento que llegamos todos lo refuerzos a Mexicali se ve una unión increíble y nos dan la confianza a los refuerzos para seguir apoyando", comentó.

No es la primera ocasión que el receptor de los Cañeros de Los Mochis resuelve un juego de Serie del Caribe, en Margarita, Venezuela 2014, el sinaloense le dio a México la calificación a la final con sencillo productor con la casa llena.

Roberto Vizcarra, manager de Águilas de Mexicali, en su primera experiencia en Serie del Caribe ya colocó a México en las semifinales con tres victorias consecutivas. "Es un sueño el llegar a ser campeones, estoy muy contento y muy agradecido por este gran triunfo, estoy agradecido con Dios por la oportunidad de dirigir y buscar la Serie del Caribe", comentó "El Chapo".

Roberto Vizcarra. | Foto: Cynthia Castillo

Acerca del siguiente juego frente a Cuba, Vizcarra declaró que Javier Solano será el pitcher abridor y que no habrá movimientos en el Line Up, "No podemos bajar las manos, tenemos que seguir con el mismo ritmo y seguir jugando igual para enfrentar los próximos compromisos con el mismo ritmo".