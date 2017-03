México pierde otra vez y esta casi eliminado

Google Plus

Puerto Rico : Pagán, A (LF), Lindor, F (SS), Correa, C (3B), Beltrán, C (DH), Molina, Y (C), Báez, J (2B), Rosario, E (RF), Rivera, TJ (1B), Fuentes, R (CF)

México: Quiroz, E (2B), Verdugo, A (CF), Juárez, L (DH), González, A (1B), Laird, B (3B), Navarro, E (LF), Cruz, L (SS), Elizalde, S (RF), Carillo, X (C)

MARCADOR: HR: PUR: Lindor, F (2), Báez,J (1) G: López (1-0, 2.08) P: González (0-1, 9.00)

ÁRBITRO: HP: Doug Eddings, 1B: Winfried Berkvins, 2B: Quinn Wolcott, 3B: Michael Ulloa.

INCIDENCIAS: Juego del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol jugado en el Estadio de los Charros en Zapopan, Jalisco ante |15, 647 aficionados.