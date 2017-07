Monclova se lleva el primero ante México en maratónico duelo

Google Plus

Llegó el retorno a los enfrentamientos de una misma zona en la Liga Mexicana de Béisbol, lo que significa que los puestos de playoffs estarán disputándose más aguerridamente en mes y medio que queda de temporada regular. Diablos llega en gran momento al haber barrido a Oaxaca y anteriormente empatar serie ante Veracruz. En tanto que Monclova también se llevó su serie de visita, que no pudo concluir en la casa de Piratas por la lluvia. Durante este primero de la serie en Coahuila, las emociones llegaron al extremo y que los anfitriones en doce entradas se llevarán el triunfo.

Un gran encuentro de pitcheo entre Orlando Lara de los locales y Efrén Delgado se mantuvo por la mitad del encuentro donde apenas se conectaron dos imparables. Fue la quinta baja la que dio a Acereros de Monclova la llave para anotar ante los lanzamientos de Delgado. Necesitan solo dos swings la maquinaria azul, Matt Clark anotó la de la quiniela con Home Run hacia el jardín central. Cuando el serpentinero escarlata aún no se recomponía del batazo, vino otro más de las mismas características con Tim Torres volándose la barda por la franja derecha para tomar la ventaja de dos anotaciones.

Aunque el momento anímico no era el mejor para los Diablos Rojos del México, vinieron al plato en busca de no quedar muy abajo en el marcador. El hombre peligro Carlos Figueroa produjo la primera de la noche para los visitante con sencillo al izquierdo y llegaba a la registradora Julián Ornelas. Con dos corredores en las almohadillas, llegó Ramón Urías con el bateo oportuno de doblete al izquierdo que no pudo regresar Greene, fue suficiente para dar vuelta al marcador con Valenzuela y Figueroa anotando.

Siguió el juego cerrado con el bullpen de ambas novenas lanzando, pero con más actividad de los defensivos. Tuvo que llegar la última oportunidad para La Furia Azul y mandar el juego a entrada extras, Tim Torres con dos outs en el score pegó cuadrangular hacia el jardín derecho y central, con lo que explotaba el horno y alargaba el juego.

La partida se extendió hasta la doceava entrada donde el relevista de Diablos tuvo la casa llena y no pudo contener la presión que ejercía la casa de béisbol en Monclova. Con elevado de sacrificio de Manny Rodríguez, anotó el velocista Justin Greene para ganar el juego, después de poco más de cuatro horas. La victoria fue para Héctor Galván (5-1, ERA: 4.01), mientras que en la contraparte Gonzalo Sanudo (1-1, ERA: 6.75) tuvo la derrota al no controlar la parte más fuerte del lineup monclovense.

