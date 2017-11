Alford devuelve a Charros a la senda de la victoria

Con el cambio de manager en Charros de Jalisco, un revulsivo se vio en la novena jalisciense ya con la presencia de Roberto Vizcarra en el timonel tapatío. Esto los llevó a regresar a la senda del triunfo por un contundente marcador de (4-9) con lo que se sacuden la mala racha y seguir demostrando que en casa, los jaliscienses son un equipo muy complicado de derrotar.

Inicio naranja

Jugó la fortuna en contra de los locales en el comienzo del juego y en la primera entrada, Naranjeros de Hermosillo mostró su capacidad con el bata para irse al frente en el marcador. Efrén Navarro impulsó la carrera de la quiniela con sencillo que partió el diamante y Alford cometió error para que entrara caminando Bourgeois. Turno posterior, doblete de José Amador empujó a Navarro y tomar ventaja de dos. El rally se extendió con la combinación de wild pitch y después anotó Amador la tercer rayita.

Foto: Cortesía Charros de Jalisco

Caballo que alcanza…

No fue el inicio esperado para los Charros de Jalisco, pero se levantaron del golpe anímico de recibir tres carreras. En su primera oportunidad con el bat produjeron la carrera que rompía el cero luego de conectar dos indiscutibles, Japhet Amador pegó una línea de out, pero siendo el impulso suficiente para que Anthony Alford arribara al home.

Siguió el ataque potente de Jalisco hasta la tercera entrada para ponerse a tiro de vuelacerca del empate. En el cierre del primer tercio en Zapopan, Anthony Alford dijo presente por primera vez en su casa, al volarse la barda del jardín derecho con su primer cuadrangular jugando como local vistiendo la franela de los tapatíos.

Foto: Cortesía Charros de Jalisco

El rally llegó

La serpentina de Ryan Verdugo no aguantó el embate de los jaliscienses y en el cuarto capítulo les abrió la puerta para concretar la remontada. Dos bases por bolas que dio a Dewees y Murillo fueron los inquietantes a los lanzamientos del naranjero, vino Edson García con un sencillo remolcador para que sus dos compañeros anotaran y mover el marcador en su favor (4-3). Cayó una más en la quinta para Charros gracias a un sencillo de Jarrod Saltalamacchia, combinado con un error de Roberto Ramos para la anotación por parte de Amadeo Zazueta.

Se acercó con una carrera Hermosillo en la séptima alta, pero no frenó la tremenda noche a la ofensiva que tenían los locales. Se llenó la casa al relevista naranja Jacob Dorris para enfrentar el primer al orden del lineup Anthony Alford. Si antes no había sido una gran presentación para el prospecto de los Azulejos, esto lo mejoró. Pegó un limpio triple entre jardín izquierdo y derecho, vaciando las bases anotando Gutiérrez, Murillo y García. No se quedó con las ganas de anotar el estadounidense y en el siguiente turno, Amadeo Zazueta lo remolcó gracias a una línea de out al primera base.

Foto: Cortesía Charros de Jalisco

Para cerrar el noveno episodio, hizo su aparición en la lomita el cerrador de Jalisco Robert Stock. Enfrentó a tres bateadores y los tres no pudieron antes los lanzamientos, para que Charros asegure el primer tirunfo en la serie. La victoria fue para el derecho Octavio Acosta (4-2, ERA: 5.18) que después de la primera entrada dominó a todos sus rivales. La derrota fue para el abridor Ryan Verdugo (4-4, ERA: 3.99), mañana se podría decidir la serie en favor de los jaliscienses.

Box score del juego