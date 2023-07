Goleada de Estados Unidos para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Oro

En el último partido de la Fase de Grupos de la Copa Oro de la CONCACAF, Estados Unidos se llevó la victoria por marcador de 6 a 0 frente a Trinidad y Tobago para cerrar en el primer lugar del Grupo A.

El juego arrancó muy peleado con Estados Unidos lanzado al frente para tratar de abrir el marcador rápidamente pero los trinitarios esperaban pacientemente. Sería al minuto 13’ cuando Jesús Ferreira recibía un pase dentro del área y definía a la izquierda del arquero para el primero de Estados Unidos. Luego del gol el control del partido era total para los estadounidenses que buscaban más.

Nuevamente al minuto 38’ aparecía Jesús Ferreira que sacaba un tiro pero el arquero detenía, no obstante, el rebote le quedaba al delantero y definió en segunda oportunidad. Las primeras oportunidades llegaban, pero Estados Unidos no encontraba claridad en el arco rival. Jamaica se enfocó en defender para irse al descanso con el empate para tratar Todo indicaba que llegaba el descanso con solo dos goles de ventaja para los de las barras y las estrellas, sin embargo, Đorđe Mihailović era derribado dentro del área y se marcaba la pena máxima. Jesús Ferreira pedía el balón y no fallaba desde los once pasos para mandar el juego al medio tiempo con goleada estadounidense por marcador de 3 a 0.

Foto: USMNT

Arrancaba el segundo tiempo y el ritmo de Estados Unidos seguía muy alto y presionaba desde la salida pero sin arriesgar de más para evitar alguna lesión de cara a los Cuartos de Final. Empezaban los ajustes de ambos equipos, los estadounidenses se enfocaban en defender mientras que los trinitarios trataban de agregar más gente a la ofensiva.

Esto permitió que al minuto 65’ Cade Cowell recibía un pase filtrado, se quitaba al arquero y definía para el cuarto gol y alargar más la ventaja. El ritmo y la posesión del balón era totalmente para Estados Unidos y estos no dejaban de buscar el arco rival. El ritmo de juego caía en los últimos minuto, no obstante, Gianluca Busio aprovechaba el cansancio de la defensa trinitaria y marcaba el quinto al 79’ para poner una manita de Estados Unidos. Así mismo, Brandon Vázquez recibía un pase filtrado y definía sobre el arquero para el sexto y último gol. El partido terminaba con el marcador Estados Unidos 6-0 Trinidad y Tobago.

El jugador del partido fue Jesús Ferreira de Estados Unidos con gran actuación consiguiendo triplete para finiquitar a la defensa de Trinidad y Tobago. También destacada actuación de Cade Cowell y Alejandro Zendejas que fueron muy determinantes en el área rival.

¿Siguiente ronda?

Con este resultado el equipo estadounidense cierra de buena la Fase de Grupos de la Copa Oro de la CONCACAF 2023 con 2 victorias y 1 empate. Los Estados Unidos se medirán a Haití o Honduras en los Cuartos de Final de la Copa Oro el próximo sábado 8 de julio a las 17 horas (CDMX). Todos los juegos de la Copa Oro de la CONCACAF 2023 podrán seguirlos a través de VAVEL.