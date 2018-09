Tiburones Rojos: en caída libre

Veracruz, el equipo recién ascendido y dirigido por Juan Antonio 'El Cabezón' Luna parece tal vez irse cayendo poco a poco, sería de locos decir que el equipo está desmoronado, aunque de seguir con los resultados de las últimas cuatro fechas, la situación empezaría a preocupar en el equipo del puerto jarocho. Luna ha sabido manejar muy bien a su equipo, desde La Piedad viene haciendo un gran trabajo, al grado de que logró llevar a sus pupilos al tan deseado máximo circuito del futbol mexicano y que actualmente se encuentran en él como el nuevo Veracruz.

Los Tiburones Rojos empezaron el Apertura 2013 como locales ante Chiapas en un empate a dos goles, en la jornada dos golearon al Atlante a domicilio con un marcador de cuatro goles por dos, de igual forma pasaron sobre Chivas en el Omnilife ganando por dos a cero. Asimismo, en la jornada cuatro, en un partido polémico y con un Ángel Reyna que andaba con la mecha encendida, hicieron valer su autoridad en el 'Pirata' Fuente y obtuvieron la victoria ante La Máquina a tres goles sobre dos de los visitantes.

Hasta ahí el asunto iba de lo lindo, Veracruz sumaba un empate y tres victorias, siendo así líder del torneo con 10 puntos, hasta entonces con 11 goles a favor y siete en contra, nuevamente un equipo recién ascendido volvía a ser la sensación de la Liga. Pero al siguiente partido las cosas ya no iban a ser tan gloriosas como hasta ese momento, los tiburones enfrentaban a Puebla, partido en el que empatarían sin goles; a la fecha siguiente la situación se repetiría ante los Gallos Blancos de Querétaro y sería en la jornada siete cuando los escualos perdieran el invicto en la capital mexiquense ante los Diablos Rojos del Toluca por tres goles a uno.

Llegaba la jornada ocho, era momento de reivindicar el camino para los Tiburones Rojos, pero no fue así, al minuto '39 del partido Tigres anotaría por vía de Lucas Lobos y la mala fortuna de Melitón Hernández, al que su compañero Leiton Jiménez le desviaría el balón tras rebotarle en su espalda. Veracruz como en todos los partidos no bajó la guardia en ningún momento y con unos felinos que se tiraron atrás desde muy temprano, consiguió milagrosamente el empate al minuto '91 a manos de Christian Martínez.

Los escualos muestran hambre de triunfo, sin duda alguna, aunque últimamente no han logrado obtener los resultados deseados, el equipo cuenta con una defensa sólida y un medio campo lleno de talento y ni qué decir con la parte delantera que es la más reforzada del cuadro veracruzano. Pero voy a volver a tocar el tema de mi última columna y esta vez es una afirmación, sí, sí existe dependencia hacia Ángel Reyna, el '10' tiburón que no ha logrado anotar en las mismas jornadas en las que Veracruz no ha podido ganar.

Es difícil entender que habiendo jugadores importantes de media cancha como Jehú Chiapas o Cristian Marrugo, Reyna sea el que tenga toda la responsabilidad de generar futbol para el equipo, así mismo, es complejo comprender que él tenga que ser el amo del gol, cuando hay delanteros de la calidad de Luis Tejada capaces de producir lo que el equipo necesita: las anheladas anotaciones.

"El equipo no se está cayendo, estamos a un punto del líder", comentó Juan Antonio Luna la semana pasada después de la derrota ante Toluca tratando de quitarse presión. Por su parte, Ángel Reyna expresó al término del encuentro con Tigres cuando se le cuestionó que pensaba acerca de su falta de gol y las consecuencias que ésta provoca en el equipo que él no era responsable de anotar los goles.

Veracruz siguió reforzándose y de los jugadores que llegaron va a llamar la atención Christian Martínez Borja, que ya se estrenó con gol ante Tigres y que se encuentra participativo y compenetrado con el conjunto del puerto, además de que es un hombre que tiene gol y sabe desplazarse muy bien en el terreno de juego. Por su parte, Cristian Llama es un hombre más discreto en el terreno de juego, pero que se espera una adaptación pronta y que ayude al equipo, por ahora, ya debutó con los jarochos.

Veracruz volverá a ganar y seguir con buen paso, no es el equipo ideal para irse otra vez al Ascenso MX, pero necesita más participación de hombres como Marrugo o Chiapas, además de que Luis Tejada necesita retomar su nivel óptimo, pues no ha demostrado con los Tiburones Rojos, lo hecho con Toluca. En la defensa, los veracruzanos son muy sólidos, pero deben mejorar ciertos aspectos y descuidos, cabe destacar que en Melitón Hernández han encontrado un arquero ideal que hasta ahora ha sabido corresponder a la confianza de 'El Cabezón' Luna.

Veracruz, como dice su técnico, no se está desmoronando, pero así empiezan a fallar los equipos, tenemos el ejemplo de Atlante, Chivas y hasta del mismo Querétaro que cuando quiso enmendar su trayectoria era demasiado tarde y su descenso era inminente, aunque ya nos sabemos su historia, esto no quiere decir que pase lo mismo con los jarochos, y a pesar de encontrarse en el cuarto lugar de la tabla general (zona de calificación) son unos Tiburones Rojos en caída libre.