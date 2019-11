Resultado Toluca - Alebrijes de Oaxaca en Copa MX 2015 (3-0)

A​sí damos por finalizado este minuto a minuto del partido Toluca 3-0 Alebrijes. Agradecemos su preferencia y los invitamos a seguir la mejor información del deporte mexicano a través de VAVEL México. ¡Buenas noches!

MF. Con goles de Darío Bottinelli, Omar Arellano y Lucas Lobos, la escuadra de Toluca accede a las Semifinales de la Copa Corona MX, edición Apertura 2015.

¡TERMINA EL PARTIDO!

88'. El recién ingresado, Lucas Lobos, hace efectivo el penal y convierte el tercero de la noche para los Diablos.

¡GOOOL DEL TOLUCA!

87'. Último cambio de Diablos: entra Lucas Lobos por Darío Bottinelli.

86'. Expulsan a Diego Menghi y Lucero Álvarez, el primero por la falta y el segundo por reclamar.

85'. ¡PENAL PARA TOLUCA!

83'. Por reclamar, Juan Cavallo se lleva el cartón amarillo.

78'. Christian Cueva asiste a Omar Arellano, quien define dentro del área para aumentar la ventaja para los Diablos Rojos.

¡GOOOL ESCARLATA!

76'. Último cambio de Alebrijes: sale Martín Castillo e ingres Christian Sánchez.

75'. Ricardo Rayas ya prepara su último movimiento.

73'. Lucero Álvarez se queda con el esférico tras el potente tiro de Moisés Velasco.

71'. Segundo cambio de Toluca: sale Roberto Saucedo e ingresa Christian Cueva.

69'. José Cardozo prepara su segundo movimiento; el peruano Cueva se vendrá a la cancha.

65'. Segundo cambio de Alebrijes: entra Alberto Medina por César Valdovinos.

64'. Remate de chilena de Roberto Saucedo que sale desviado del arco visitante.

63'. ¡CERCA! Potente cobro de tiro libre por parte de Alberto Ramírez que se estrella en el travesaño.

61'. Primer cambio de Alebrijes: sale Edgar González e ingresa Alberto Ramírez.

60'. ¡POSTE! Remate de cabeza de Roberto Saucedo que se estrella en el metal; se salvó Alebrijes.

59'. Gran salida de Lucero Álvarez que corta el contragolpe del Toluca.

58'. El partido se ha visto muy trabado debido a las reiteradas faltas por parte de ambos equipos.

53'. Por reclamar, Martín Castillo se lleva el cartón preventivo.

52'. La escuadra escarlata comienza a manejar el esférico a placer.

50'. Tarjeta amarilla para Ernesto Vázquez, tras una falta sobre Omar Arellano.

45'. Los Diablos realizan su primer movimiento: sale A. Benítez e ingresa M. Abundiz.

¡ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO!

MT. Con gol de Darío Bottinelli, los Diablos Rojos están ganando.

¡TERMINA LA PRIMERA PARTE!

44'. Dura entrada de Moisés Velasco que termina con una tarjeta amarilla para él.

42'. Nuevo tiro de Omar Arellano que también se desviado; Toluca continúa insistiendo.

38'. Lucero Álvarez recuesta y se queda con el disparo de larga distancia de Darío Bottinelli.

36'. ¡CASI! Omar Arellano estuvo cerca de anotar el segundo tanto de la causa roja, pero su disparo pasa apenas a un lado de la portería visitante.

34'. ¡CERCA! Vinicio Angulo no conecta de la forma correcta y desaprovecha la oportunidad.

33'. Se detiene el partido porque Omar Arellano se encuentra lesionado.

31'. Lucero Álvarez evita la segunda anotación tras atajar el remate de Roberto Saucedo.

28'. Disparo de Juan Cavallo que sale desviado del arco defendido por parte de Alfredo Talavera.

23'. Darío Bottinelli convierte la pena máxima y adelanta a los Diablos Rojos en el marcador.

¡GOOOL DEL TOLUCA!

21'. ¡PENAL PARA TOLUCA!

20'. Potente disparo de Darío Bottinelli que se va desviado del arco visitante.

17'. Dura falta de Santiago San Román sobre Edy Brambila, que termina en tarjeta amarilla para el elemento de la visita.

16'. Poco a poco, los comandados por José Cardozo han mejorado bastante.

14'. Remate de cabeza de Aldo Benítez que sale desviado de la cabaña alebrije.

13'. Erbin Trejo dispara y el balón pega en la mano de un rival, pero el silbante no señala nada.

12'. Centro peligroso de Christian Pérez que la zaga visitante corta.

9'. Buena reacción de Lucero Álvarez que evita el remate de cabeza de Edy Brambila.

7'. Por reiteradas faltas, Darío Bottinelli se lleva el primer cartón amarillo del primer tiempo.

5'. En los primeros minutos, el conjunto oaxaqueño se ha visto de mejor forma.

2'. Omar Arellano corta el esférico y lo manda a tiro de esquina.

1'. Dura falta por parte de Darío Bottinelli que el silbante la señala. La primera de peligro será para la visita.

¡ARRANCA EL PARTIDO!

18:50. La plantilla de los Diablos Rojos muestra su apoyo hacia su compañero Enrique Triverio, por el sensible fallecimiento de su padre.

18:45. De igual forma, la escuadra mexiquense hace lo propio. Quedan muy pocos minutos para que dé inicio el partido.

18:40. El cuadro visitante se encuentra realizando movimientos de calentamiento.

18:30. Banca de Alebrijes: L. Robles; C. Sánchez, J. Ocegueda, I. Quintana, A. Ramírez, A. Medina y D. Santoya.

18:28. Banca de Toluca: L. Sánchez; P. Da Silva, O. Rojas, J. Santiaguín, M. Abundiz, L. Lobos y C. Cueva.

18:26. Once de Alebrijes: L. Álvarez; A. Ledesma, D. Menghi, R. Folle, S. San Román (C), E. Vázquez, C. Valdovinos, J. Cavallo, V. Angulo, M. Castillo y E. González.

18:23. Once de Toluca: A. Talavera (C); A. Benítez, C. Pérez, J. Silva, F. Gamboa, M. Velasco, D. Bottinelli, E. Trejo, O. Arellano, E. Brambila y R. Saucedo.

18:20. Definidas las alineaciones de ambas escuadras; en un momento las compartimos.

18:17. El equipo visitante ya se encuentra en el inmueble mexiquense; resta menos de una hora para que dé inicio el partido.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Toluca - Alebrijes de Oaxaca, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Nemesio Díez. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

El Estadio Nemesio Díez será el escenario del choque entre los Diablos Rojos del Toluca y Alebrijes de Oaxaca. El inmueble tiene capacidad para albergar a más de 25,000 personas.

Hombre a seguir en Alebrijes: Vinicio Angulo. El atacante es uno de los hombres gol de la escuadra oaxaqueña en la presente campaña. Su olfato goleador, potencia y físico, lo convierten en un centro delantero envidiable.

Hombre a seguir en Toluca: Edy Brambila. El volante ofensivo es uno de los elmentos más talentosos que tiene el conjunto choricero en su plantilla; su habilidad para encarar y toque de balón lo respaldan.

De cara a este partido, el defensor rojo, Christian Pérez, aseguró que no será fácil derrotar al equipo alebrije: "No creo que vaya a ser sencilla, ellos en su grupo tenían dos equipos de Primera División, pero por algo quedaron ellos en primero, así que no creo que vaya a ser nada sencillo".

Ésta será la primera ocasión en que los mexiquenses y oaxaqueños se enfrenten. Cada uno buscará su objetivo; Toluca tratará de acceder por primera vez a las Semifinales de la Copa MX (desde que reapareció), mientras que Alebrijes desea estar en otra Final, como lo hizo hace algunos meses atrás.

Entretanto, los comandados por Ricardo Rayas sacaron tres puntos valiosos de la cancha del Agustín 'Coruco' Díaz, tras derrotar 2-1 a los Cañeros de Zacatepec, con tantos de Roberto Jaramillo y Arturo Ledesma. Con este triunfo, se ubican en el quinto sitio del circuito de ascenso.

En 'La Bombonera', los pupilos de José Cardozo vencieron 4-2 a los Gallos Blancos del Querétaro, con dobletes convertidos por Fernando Uribe y Carlos Esquivel. Con dicha victoria, se encuentran como sublíderes de la Primera División.

El fin de semana, las dos instituciones tuvieron actividad en sus respectivas divisiones: Toluca en la Liga Bancomer MX y Alebrijes en el Ascenso Bancomer MX; ambas obtuvieron una victoria.

Su último cotejo, en la fase de grupos, fue en su casa ante Cafetaleros de Tapachula, escuadra a la derrotaron 3-1, con goles de Vinicio Angulo, Arturo Ledesma y Jesús Moreno.

En contraparte, los de Oaxaca pasaron a los Cuartos de Final del torneo tras ubiscarse en el primer lugar del tercer sector con 14 unidades.

El útlimo encuentro que los Escarlatas disputaron en la Copa MX fue el 22 de septiembre, cuando de visita empataron 2-2 a Xolos de Tijuana, con anotaciones de Roberto Saucedo y Erbin Trejo.

El equipo de los Diablos Rojos se clasificó a esta instancia después de haber quedado como líder del Grupo 5 con 15 unidades; junto a León son los invictos del certamen copero.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Toluca - Alebrijes de Oaxaca , correspondiente a los Cuartos de Final del Apertura 2015 de la Copa Corona MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Nemesio Díez a partir de las 19:00 horas.