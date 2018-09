Un sueño que se hizo realidad

Se fue el 2015, año en el que mi vida cambió por completo puesto que fue a principios de ese mismo año cuando llegué a este medio deportivo. Ha sido un sueño hecho realidad estar aquí, fue una de la mejores oportunidades que he logrado tener, además de que puedo decir que he vivido grandes aventuras y momentos memorables que se quedarán grabados para toda la vida.

Cursaba mi penúltimo cuatrimestre de la universidad y mi pasión al periodismo deportivo aumentaba, sabía que un futuro a eso me quería dedicar, pero de pronto una V apareció y cambió todo. Esa oportunidad que tanto anhelaba por fin había llegado.

Precisamente, mi llegada a VAVEL se empezaba a cocinar la última semana del mes de diciembre del año 2014. Fue cuando tuve por segunda ocasión la invitación de pertenecer a VAVEL por parte de Jesús Barrientos, redactor y editor de esta casa editorial, a quien siempre estaré agradecido por haberme contactado. Sin pensarlo, acepté ser parte de esta gran familia; no sabía a lo que me enfrentaba, me sentía muy emocionado y nervioso, pero a la vez sabía que había tomado una gran decisión la de estar en este medio deportivo, tenía una gran corazonada de que me iba ir bien, pero sobre todo algo grande iba a suceder.

Estoy próximo a cumplir un año, y es este 2 de enero del 2016 cuando cumpliré 365 días de escribir en VAVEL, ese día donde comenzó una historia mágica, el día en que publiqué mi primera nota. Durante ese mes, aún no podía creer que estaba logrando un objetivo que tenía desde años atrás cuando apenas iniciaba la universidad. A veces pienso que fue casualidad o destino, pero gracias a ese destino estoy viviendo el sueño.

Los siguientes meses fueron fantásticos, en la que redactaba y cubría a los equipos de Veracruz, Atlas y Atlante que milita en el Ascenso MX, además de que no solamente de fútbol escribía sino de polideportivo, es decir, haciendo notas de otros deportes (triatlón, natación, basquetbol, entre otros), así seguía, tenía bien puesta la playera de la V, comprometido y trabajando arduamente para poder infórmate de la mejor manera, cada día se disfruta escribir y estar en este medio.

Uno de los mejores meses fue en el mes de abril y mayo, pues podríamos decir que empezaba hacer corresponsal de VAVEL en mi ciudad, fui testigo de llevarles la información acerca de la Copa de Aguas Abiertas y el Campeonato Mundial de Clavados de Altura, fueron momentos de ensueño, ya que me dejaba en claro que VAVEL traspasa fronteras y lo seguirá haciendo, tiempo después la experiencia iba creciendo.

Pero si me preguntaran ¿cuál ha sido uno de los mejores momentos que has tenido en VAVEL? Sin duda, elegiría dos momentos memorables, la primera fue una entrevista mano a mano con uno de los mejores atletas mexicanos, Crisanto Grajales, quien es campeón panamericano y conquistó un histórico cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Triatlón ITU 2015, además de que estará participando en los próximos Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016.

Otros de los momentos que fueron únicos y especiales; luego de estar al pie de cañón y poder tener una gran cantidad de experiencias y tras los frutos del trabajo diario, la recompensa llegaría; por fin ese gran sueño se cumplía el poder cubrir al equipo de mi estado, los Potros de Hierro del Atlante, donde pude presenciar las semifinales del Ascenso MX, esa gran meta que tenía por fin se hacía realidad ese 26 de noviembre del 2015.

Este primer año en VAVEL ha sido excelente, sobre todo para esta casa editorial que cosechó grandes logros en el 2015. En lo personal, ha sido un año lleno de aprendizajes y de objetivos cumplidos.

Gracias por tanto VAVEL, estoy infinitamente agradecido por la oportunidad brindada al Director General de este medio, Alan Nuñez, gracias por la confianza, es un orgullo pertenecer a la familia VAVEL, agradezco también a los coordinadores Antonio Tenorio y María Luisa y a los editores por sus consejos, gracias Javier Robles, por ser el fundador de este sueño hecho realidad, por revolucionar y cambiar el mundo del periodismo deportivo, en este 2016 cuenten con mi compromiso, esfuerzo, constancia y empeño para hacer crecer la V.

El 2016 nos espera con ansías, el poder escribir una nueva página e historia en VAVEL, pero queremos que estés tu amable lector para vivirlo, porque te estaremos informando con veracidad, en este año nuevo que comienza VAVEL no tendrá límites, vendrán muchas sorpresas, estaremos tocando fronteras, porque lo mejor está por venir.

Finalmente, no me queda más que decir, que los sueños se hacen realidad, siempre cuando creas en ti mismo, no hay imposibles en la vida. Si algo te apasiona, no habrá obstáculo que no puedas vencer, los requisitos para poder tener éxito es disfrutar, tener pasión, ser perseverante y sobre todo trabajar duro. ¿Qué esperas para vivir tu sueño?

Estar en VAVEL es el principio de algo grande que nos espera porque, como diría Charles Chaplin, el mundo es de los que se atreven.

¡Hazlo VAVEL!