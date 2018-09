Esperando a Joao

Cruz Azul está teniendo problemas en las primeras jornadas en la generación de jugadas, porque aunque contra Pumas se tuvieron al menos 4 jugadas manifiestas de gol, no hay que negar que no 4 no son suficientes para poder tener un resultado favorable.

En la parte superior del campo se encuentran actualmente 5 futbolistas, los cuales hasta ahora no han podido perforar la red. Estos son:

Víctor Zúñiga: Extremo derecho con muchísima velocidad, pero que por su juventud aun no es lo determinante que se requiere para ser titular en Cruz Azul.

Joffre Guerrón: Se ha desempeñado como centro delantero o por la banda derecha y en las 2 ha tenido las oportunidades con lanzamientos de sus compañeros, pero trae la pólvora completamente empapada.

Jorge Benítez: Sigue siendo el mejor futbolista ofensivo de Cruz Azul, peligroso cada vez que toca el balón y exigió al máximo a Alejandro Palacios en 2 ocasiones, no se puede prescindir del Conejo.

Jonathan Cristaldo: El delantero argentino que llegó esta temporada al equipo celeste ha disputado ya 3 partidos (2 de liga y 1 de copa) en los cuales se le ha visto muchísima técnica y movimientos muy inteligentes. Es el complemento adecuado de Benítez.

Víctor Vázquez: No hay mucho que decir, está por demás mencionar que Vázquez funciona más como volante central ofensivo y no como extremo.

Durante los últimos años Joao Rojas ha sido un activo del equipo 'cementero' y por una suspensión no se le permitirá participar en los primeros 5 partidos de Liga, y aunque ha sido muy criticado por su poca efectividad el semestre pasado, fue reencontrando poco a poco su mejor nivel de la mano de Tomas Boy e incluso el último partido de Copa se mandó un partidazo.

Mientras no esté Joao lo ideal sería centralizar el juego y jugar con un 4-4-2 en rombo estrecho, de esta forma se podría utilizar un mediocentro, 2 volantes interiores y un volante ofensivo además de 2 puntas.

Así podríamos ver como referencias en el ataque a Cristaldo y Benítez con Vázquez por detrás de ellos, Ariel Rojas y Aldo Leao de interiores y Baca como recuperador.

Con esta formación se requeriría que los 2 defensas laterales tuvieran un gran fuelle para efectuar un ida y vuelta constante para no abandonar las bandas en el ataque, además de que los 2 interiores tuvieran un gran despliegue físico. Ariel Rojas está comprobado que lo tiene y Leao podría tenerlo durante 45-50 minutos como máximo para después dar entrada al joven Kevin Montaño o al mismo Richard Ruiz, inclusive usar a Baca de interior y a Francisco Silva de contención.

Una vez que Joao esté disponible se podrían volver a activar las bandas.