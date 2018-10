Con victoria sobre Veracruz, FC Juárez clasifica en Copa MX

S. García; A. Briseño (C), E. Junior, M. Aparecido, E. Mejía (D. Chávez, min. 30), L. Silva, R. Enríquez, J. Castro, O. Martínez, M. Ortíz y F. Micolta. DT: Sergio Orduña.

FC Juárez : S. García; A. Briseño (C), E. Junior, M. Aparecido, E. Mejía (D. Chávez, min. 30), L. Silva, R. Enríquez, J. Castro, O. Martínez, M. Ortíz y F. Micolta. DT: Sergio Orduña.

Veracruz : M. Hernández; J. Paganoni, M. Cahais (C), C. Castro, L. Martínez, S. Saucedo, F. Meneses, J. Chiapas, F. Rivera, A. Luna y M. García. DT: Pablo Marini.

MF | Gracias por seguir la cobertura del partido con nosotros. No olvides que en VAVEL podrás encontrar la mejor información de la Copa Corona MX.

MF | Con este resultado, FC Juárez aseguró su pase a la siguiente ronda, mientras que Veracruz aún tiene posibilidades de hacer lo mismo.

MF | Con goles de Édgar Mejía y Raúl Enríquez, FC Juárez vence como visitante a Veracruz, quien descontó con gol de Adrián Luna.

¡Finaliza el partido!

92'. Rivera ingresa al área y saca un disparo bastante desviado. Veracruz se pierde una clara para igualar la pizarra.

90'. Se añaden tres minutos.

86'. Flojo testarazo de Julio Furch que, sin problemas, es contenido por el 'Matute'.

83'. En los últimos minutos, ha bajado notablemente la intensidad que habían mostrado ambos equipos.

78'. ¡Se la perdió! Juan Albín hizo un amague y saca un disparo que sale por arriba de la cabaña de los 'Bravos'.

72'. Remate descompuesto de Matías Cahais que es controlado por el arquero visitante.

64'. Último movimiento de FC Juárez: entra Mauro Fernández por Raúl Enríquez.

63'. Segundo cambio de Veracruz: entra Julio Furch por Sebastián Saucedo.

61'. Gran intervención del 'Matute' tras el remate de tijera por parte de Saucedo.

58'. ¡ATAJADÓN! Melitón Hernández aparece y con un manotazo evita el tercer gol de FC Juárez.

56'. Buen tiro de Raúl Enríquez que Melitón Hernández manda a tiro de esquina.

49'. Segundo movimiento de FC Juárez: se va Mario Ortíz e ingresa Leandro Carrijo.

47'. El primer cartón amarillo del partido es para Diego Chávez.

45'. Primer cambio de Veracruz: entra Juan Kayser por Manuel García.

¡Comienza la parte complementaria!

¡Culmina el primer tiempo!

45'. Gran cabezazo de Adrián Luna, quien vence al 'Matute' para descontar en el marcador.

¡GOOOL DE VERACRUZ!

43'. Buena reacción del arquero visitante tras el tiro libre de Adrián Luna. Sin embarga, dicha acción se invalidó por una falta.

38'. Veracruz se vuelve a salvar del tercer gol en contra, ahora tras el disparo de Félix Micolta.

33'. Los 'Tiburones' contestan, pero el 'Matute' luce atento para cortar el peligro.

32'. Contragolpe de 'Bravos' que Enríquez desaprovecha tras no controlar la pelota.

30'. Primer movimiento de FC Juárez: entra Diego Chávez por Édgar Mejía.

17'. Raúl Enríquez recibe el esférico dentro del área, hace un recorte y convierte el segundo gol de la visita.

¡GOOOL DE FC JUÁREZ!

9'. Después de un saque de banda, Édgar Mejía se encuentra el balón en el área y saca un remate que vence a Melitón.

¡GOOOL DE FC JUÁREZ!

5'. Durante los primeros minutos, el conjunto local es el que mejor se ha visto.

¡Comienza el partido!

19:30. Ambas escuadras ya relizan su calentamiento en la cancha del Pirata Fuente.

19:15. Banca de FC Juárez: C. Saucedo; E. Borelli, D. Chávez, Í. Arellano, J. Gómez, M. Fernández y L. Carrijo.

19:13. Banca de Veracruz: P. Gallese; L. López, A. Acosta, J. Kayser, E. Moreno, J. Albín y J. Furch.

19:011. Once de FC Juárez: S. García; A. Briseño (C), E. Junior, M. Aparecido, E. Mejía, L. Silva, R. Enríquez, J. Castro, O. Martínez, M. Ortíz y F. Micolta.

19:08. Once de Veracruz: M. Hernández; J. Paganoni, M. Cahais (C), C. Castro, L. Martínez, S. Saucedo, F. Meneses, J. Chiapas, F. Rivera, A. Luna y M. García.

19:00. Sólo resta una hora para que ruede el balón. En un momento compartiremos las alineaciones de ambas escuadras.

19:45. Así luce el Estadio Luis Pirata Fuente a falta de un poco más de una hora para que dé inicio el encuentro entre Veracruz y FC Juárez.

19:30. Los elementos de Veracruz que no fueron convocados para este partido, se continúan preparando para el próximo viernes enfrentar al Deportivo Toluca.

19:00. Restan sólo dos horas para que dé inicio el encuentro entre 'Tiburones' y 'Bravos'.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Veracruz - FC Juárez, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Luis Pirata Fuente. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Hombre a seguir de FC Juárez: Antonio Briseño | Emigró a la Liga de Ascenso en busca de la continuidad que no pudo lograr con Tigres. El campeón del mundo Sub-17 se ha mostrado como un hombre importante con los fronterizos, por lo que su solidez defensiva deberá ser vital en este partido.

Hombre a seguir de Veracruz: Lucas Rodríguez | Debe comenzar a ganarse la titularidad y aportar todo su juego por el sector de la lateral izquierda y en partidos como este tiene que demostrar el hambre por triunfar en el fútbol mexicano.

Mientras tanto, en el Ascenso Bancomer MX, FC Juárez tampoco ha tenido resultados positivos; suman una victoria, tres igualadas y una derrota.

Dentro de la Liga Bancomer MX, Veracruz no ha cosechado los resultados deseados, ya que sólo acumulan cuatro puntos de 15 posibles; se sitúan en el sitio 14.

Por su parte, el último encuentro que FC Juárez disputó en el torneo liguero fue ante Santos, con quienes igualaron a un tanto; el gol de los 'Bravos' fue marcado por Leandro Carrijo.

En la jornada anterior, Veracruz aprovechó su condición de local para golear 4-1 a Santos Laguna, con anotaciones de Julio Furch y Gabriel Peñalba.

Después de tres fechas disputadas, FC Juárez es líder del Grupo 4 con cuatro puntos, Veracruz le sigue con tres y Santos es último con sólo una unidad.

Los conjuntos comandados por Pablo Marini y Sergio Orduña se encuentran en el séptimo sector de la competencia, junto a Santos Laguna, escuadra que en lo que resta del certamen será dirigida por el 'Chepo' de la Torre.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Veracruz - FC Juárez , correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2016 de la Copa Corona MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Luis Pirata Fuente a partir de las 20:00 horas.