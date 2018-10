Jordan Silva, preparado para mostrarse y darse a notar

El joven defensa del Club Toluca fue convocado para los juegos amistosos de la Selección Mexicana, y no ocultó su sorpresa por el llamado de Juan Carlos Osorio.

Jordan ha participado en categorías inferiores, sin embargo, este es su primer llamado para Selección Mayor: "Me tomó por sorpresa, no lo esperaba, creo que a pesar de que no he tenido minutos en Primera, he venido jugando en la Sub-20, y es algo que de verdad me tomó por sorpresa y solo queda agradecer a Dios, al trabajo que hice, a la gente que se fijo en mí y ha confiado en mí apara ese llamado, nosotros nos enfocamos en estar en la selección, y yo trabajando tantos años para estar ahí, me siento muy orgulloso".

El jugador escarlata ha tenido un trabajo consistente en categorías menos, lo que lo ha llevado a esta convocatoria: "Algo se hizo, en los procesos de selección que tuve en las inferiores, entonces creo que se hizo un buen trabajo y se fijaron en algo, obviamente no estoy en el mejor momento para estar ahí pero por algo me llamaron y tengo que demostrar lo que he venido trabajando, tampoco demerito eso, lo que sí es que estoy trabajando fuerte y sé que voy a hacer un buen papel porque para eso me estoy preparando".

Para Silva, la labor que ha hecho Hernán Cristante en la dirección técnico ha sido bastante buena: "La competencia interna aquí es muy fuerte, eso me ha ayudado mucho a crecer, lo he tomado con mucha tranquilidad y me he enfocado en lo mío, si bien sé que el equipo está muy bien y el técnico está en su derecho de no cambiar porque en sí estamos haciendo muy buen papel, la buena racha que llevamos, entonces estoy tranquilo, trabajando para aprovechar este tipo de oportunidades para mostrarme y darme a notar".

Por último, mencionó el trabajo que ha realizado en el torneo y a lo que se enfrentarán contra Necaxa, además de reconocer el elemento más importante, el apoyo de la gente: "El equipo trabaja, se entrega y eso es lo importante, no puedes engañar a un trabajo, la base que uno lleva ya desde hace varios partidos, eso simplemente son números y como hemos visto muchas veces los números se rompen, entonces yo creo que mañana es una gran oportunidad para hacer eso y que la gente esté metida con nosotros, la gente nos apoye".