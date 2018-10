Matías Alustiza: "Me voy tranquilo"

Matías Alustiza, delantero de la 'Franja', salió expulsado antes del medio tiempo en el partido contra Chivas. Antes de hablar sobre el arbitraje, catalogó la derrota como dolorosa, pero señaló que esperan superar pronto éste episodio para pensar en Toluca.

"Todavía queda mucho tenemos que seguir trabajando y mejorando, pues el miércoles tenemos que jugar por la Copa", aseguró.

No es la primera vez en el torneo en la que un juego del conjunto de 'La Angelópolis se torna polémico. Por si fuera poco, tuvieron problemas con el mismo Paul Delgadillo en la Jornada 9 del Apertura 2016 : "La verdad dije "qué burro, Dios" y pensó que se lo dije a él (árbitro). Vamos a ver que pone en el informe por que yo lo dije al aire y se lo tomó personal, creo que ya venía desde el partido de Tigres cuando a Amione le dijo "por más que te peguen mil veces no te la voy a marcar" y fue así, también le sacó amarilla a él".

"Espero que la directiva de Puebla pueda hacer algo porque yo no le falté al respeto, no le dije nada y nos perjudicó, pero no me puede expulsar sólo por lo que digo", añadió.

"No sé si tiene algo personal porque yo no le había dicho nada. Antes le fui a decir al línea que en la primera jugada que tuve me dieron una patada en la mitad de la cancha, que lo viera, pero no se le puede hablar".

Al 'Chavo', la tarjeta roja le costará perderse el encuentro contra Cruz Azul, cosa que el delantero lamenta: "Es un estadio lindo para jugar, pero como ya dije antes, esperemos a que el club pueda hacer algo porque yo no falté el respeto. Yo me voy muy tranquilo porque sé que no se lo dije a él".