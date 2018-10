Uno por uno, puntajes vs Necaxa Semifinal Vuelta Apertura 2016

América accede a la Final de la Liga Mx, Apertura 2016, tras derrotar a uno de los contendientes más serios para el título. Las Águilas viajan este lunes rumbo a la unión americana para después emprender el vuelo a tierras niponas.

Estas son las puntuaciones de cada jugador, es importante que las calificaciones emitidas son basadas en lo que dicta la historia y mística del club más ganador, no de opiniones generales.

Moisés Muñoz (8): El arquero purépecha demostró que quiere dejar la vara alta ante su inminente salida del club. Tuvo atajadas importantes que de no ser por su experiencia la historia habría sido distinta, hacía un tiempo que no se veía una actuación como esta última.

Edson Álvarez (6.5): El juvenil americanista se consolida con el paso de los partidos. Su actuación ante Necaxa fue buena, interceptó varias pelotas y no recurrió a tirarse al piso como lo había hecho en partidos anteriores.

Paolo Goltz (7): No es una novedad que Paolo ha bajado las revoluciones en las entradas que realizaba a los rivales, es por eso que se aprecia a un jugador más sereno, líder, que mantiene a buen ritmo la línea de 5 impuesta por Ricardo Antonio La Volpe.

Pablo Aguilar (6.5): Cumplió con su función, no tuvo tantas oportunidades de tirarse al ataque. Tuvo cruces importantes.

Miguel Samudio (6): El primer tiempo fue quizá el lapso más destacado por parte del ex Cruzeiro. Por desgracia no pudo explotar la banda izquierda como se esperaba. Peleó cada pelota pero no tuvo la incisión que requiere su posición.

Ventura Alvarado (7): Al igual que en la Ida, se le encomendó la tarea de hacer “stoper” a Edson Puch, uno de los elementos más peligrosos del Necaxa. Fue así como el seleccionado de las barras y las estrellas logró impedir que el jugador andino explotara sus habilidades.

William Da Silva (7.5): Jugando de 5 tuvo buenos momentos en el partido. Su velocidad y ganas resaltan cuando logra conjugarse con los volantes. El primer tanto del partido a su cuenta fue producto precisamente de la velocidad y el sacrificio del brasileño, jugada muy similar a la que culminó en gol ante Guadalajara en la Ida por los Cuartos de Final.

Darwin Quintero (3.5): Impreciso al momento de soltar la pelota, cuando lo hacía, porque tuvo una considerable cantidad de oportunidades de conjugar con Renato Ibarra o Silvio Romero, sin embargo, este jugador peca de individualismo, poco ayuda su actitud y el exceso de retención de pelota. Simplemente no aportó.

Silvio Romero (4): El ´Chino´ ha quedado mucho a deber en los últimos dos encuentros. Se le nota muy incómodo jugando con un 11 al lado. No obstante, se muestra poco para recibir la pelota, hay una falta de actitud en el jugador.

Renato Ibarra (7): Su capacidad para desbordar es una de sus mayores virtudes, además de tomar la pelota y jalar la marca de prácticamente tres elementos rivales. Se espera más de el en el último toque. Sin embargo asiste y genera peligro al frente.

Oribe Peralta (8): Queda demostrado que no se siente para nada cómodo jugando de “11”, el jugador explota jugando como único hombre en punta. Si bien no tuvo la mejor de las actuaciones, fue fundamental para la obtención del pase a la Final.

Ingresaron de cambio:

Osvaldo Martínez (5): Ingresó para tomar el medio campo y marcar la pauta, sin embargo no logró acomodarse en el terreno de juego, se lo vio disperso.

Michael Arroyo (6): Generó un par de jugadas del peligro sobre el final del partido. El contexto no exigía la explosión del jugador.

José Guerrero (-): Prácticamente no la tocó, entró para encimar al rival en la salida.