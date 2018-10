Ricardo Antonio La Volpe: "Así es el futbol"

Las 'Aguilas' de La Volpe perdieron ante Santos con gol en el agregado. Sin embargo, el estratega declaró en conferencia de prensa que aprenderán de la derrota para llegar más fuertes a sus últimos dos juegos en el Azteca

"Hay fastidio, pero así es el futbol. Tenemos que aprender, yo no voy tanto quizá a la jugada del segundo gol que recibimos, todo esto nos deja una enseñanza; siempre duele, pero mi equipo sigue siendo competitivo. Nos está faltando todavía más agresividad arriba, hacer más claras las jugadas, se maneja bien la media cancha, lo demás lo seguiremos trabajando esta semana".

Analizando el compromiso, el argentino afirmó que sus dirigidos se defienden bien, pero "tuvimos un error y nos costó, esta es una cancha difícil y aunque Santos tiene buenos jugadores, demostramos que somos competitivos al empatar. En esa jugada no puede pasar lo que sucedió, pero en la jugada anterior tampoco se puede perder el balón en media cancha, no se puede dar la espalda a un jugador. Esos errores no se van a tener más, el equipo me sigue gustando, vamos a llegar a una Liguilla en la que vamos a competir".

Cuestionado una vez más por su estilo en el terreno de juego, el 'Bigotón' explicó su forma de trabajo: "Con las características de cada jugador que tienes, haces un sistema de juego; siempre habrá parados diferentes y por eso no me gusta hablar de esto. No hay problema si a veces estás arriba con (Oribe) Peralta y Silvio (Romero) y por afuera con Diego (Lainez) y (Michael) Arroyo".

Por otra parte, confesó qué es lo que lo deja tranquilo con el funcionamiento: "Observé que en la media cancha se hacían algunos movimientos que había que corregir. Ya en el segundo tiempo fue mejor América, se tuvo más control de la pelota y nos vuelve a faltar la agresividad. Sé que tenemos variantes y podría jugar el siguiente partido como hoy al final, eso es lo importante: tener variantes".

"De local o visitante todo está en la mente del jugador. Para mí los grandes equipos juegan igual en todas partes, no dependen de la gente o la cancha. Hay que ser inteligentes para ganar los dos partidos siguientes y poder luchar los noventa minutos de cada partido", finalizó.