De la mano de Felipe Mora, Cruz Azul está en Liguilla

Gracias a todos por acompañarnos en la retransmisión de este partido. Pronto tendremos todas las reacciones desde el Estadio Azul. ¡Buenas noches!

En un partido disputado y que el equipo de Veracruz volvió ríspido, Cruz Azul saca un triunfo importantísimo que lo mete a la Liguilla tras tres años de ausencia.

93' ¡Se acabó! Cruz Azul derrota a Veracruz y está en la Liguilla.

86' ¡Roja para Lucas Rodríguez! Pierda la cabeza y liga dos amarillas para dejar a su equipo con 10.

78' ¡Atajadón de Corona! Recuesta y a una mano saca un potente disparo de Díaz.

77' ¡Perdona Menéndez! El argentino cabecea sólo pero su remate va muy desviado.

75' Cambio de Veracruz: sale Villalva por Murillo.

68' Cambio de Veracruz: sale Velázquez por Díaz.

64' Tiro de esquina que bien remata Mora para adelantar al Azul y explotar el estadio.

63' GOOOOOOOOOOOOOOL DE CRUZ AZUL, FELIPE MORA ANOTA DE CABEZA.

61' Cambios de Cruz Azul: salen Aldrete y Mena por Cauteruccio y Rodríguez.

60' Cruz Azul continúa al abordaje, pero la tensión comienza a apoderarse del estadio.

48' ¡Disparo de Peñalba que apuradamente rechaza Melitón!

46' ¡Se reanuda el partido!

45' ¡Finaliza la primera mitad!

37' ¡Tiro libre de Aldrete que por poco se clava en el ángulo!

35' ¡Enorme Melitón! Cabezazo de Silva que el arquero apenas rechaza.

34' Menéndez roba el balón pero se hace bolas y pierde oportunidad.

29' ¡Cerca Veracruz! Bombazo de Ruíz que se estrella en el travesaño.

27' Cruz Azul continúa dominando totalmente el juego, pero no logra romper el candado escualo.

19' ¡La falla Cruz Azul! Silva dispara potente y la estrella en el poste. Pena máxima desperdiciada.

18' Melitón falla en un despeje, Cruz Azul adelanta y recibe un penal.

15' Contragolpe de Cruz Azul que apuradamente resuelve la 'Palmera' Rivas.

13' ¡Cerca Cruz Azul! Gran centro de Flores que por poco envía el fondo Méndez. El balón va a tiro de esquina.

6' Fuerte choque de cabezas entre Mena y Rodríguez.

2' Tiro centro de Méndez que bien rechaza la zaga jarocha.

1' ¡Arranca el partido!

La afición de los locales sigue haciéndose presente en el Estadio Azul. Se espera una gran entrada para buscar la Liguilla.

El equipo jarocho apostará por una alineación sólida en medio campo, donde sus contenciones puedan tener el balón y evitar el ofensivo parado de los cementeros.

XI Veracruz: Melitón; Paganoni, Milán, Rivas, Rodríguez; Martínez, Pellerano, Ruíz, Velázquez, Villalva; Menéndez.

XI Cruz Azul: Corona; Florez, Domínguez, Velázquez, Aldrete; Silva, Baca, Peñalba; Méndez, Mena, Mora.

Los Tiburones Rojos han llegado al Estadio Azul y se muestran animados a sacar un buen resultado.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Cruz Azul vs Veracruz, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Azul. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

En su último antecedente, Veracruz se impuso como local a Cruz Azul con un marcaror de 3-1, donde destacó un golazo de Edgar Andrade.

Su contraparte de la playera 10, Daniel Villalva, se mostró conflictuado por la situación de Veracruz, aceptando que ha quedado a deber en el presente torneo: "Ya van dos torneos que no me siento bien futbolísticamente, en lo personal tengo que recuperar el nivel que mostré en 2014 entonces el torneo que viene espero poder resaltar (...) el semestre que viene que va a estar muy complicado, va a ser un torneo muy jodido"

Previo al partido, Christian Giménez no ha callado los rumores que lo sitúan fuera de Cruz Azul, pues aún no se sabe si renovará su contrato con la institución cementera por seis meses más: "Soy un agradecido con Cruz Azul. Lo que quieran hacer conmigo, bienvenido. Hay buenas pláticas con el presidente, hay muchas ganas de que juegue seis meses más. Yo me siento bien para jugar seis meses más y ojalá que se pueda dar el tema de la renovación", declaró para el diario Récord.

El partido se jugará en el Estadio Azul, inmuble para más de 30 mil personas y que pronto dejará de ser la casa del equipo por una demolición.

Del otro lado, la directiva de Veracruz ya ha comenzado a planear el siguiente torneo, donde vaya que se las verán negras para mantener la categoría. Al respecto, se espera que José Cardozo continúe al frente del equipo.

La tensión se ha mantenido posada sobre la Noria. La posibilidad de volver a quedarse sin Liguilla, la presión sobre Jémez y la probabilidad del arribo de Caixinha, son aspectos que podrían jugar en contra de un equipo que, más de una vez, ha demostrado sucumbir ante la presión.

Melitón Hernández volvió a la titularidad gracias a la lesión de Gallese y un mal manejo de la directiva. El arquero no ha respondido de todo bien a la confianza, sin embargo, aún puede mostrar un buen nivel y ayudar a rescatar algo en el Azul.

Edgar Méndez ha sido de lo más destacable de Cruz Azul en el torneo. El mediocampista español tendrá un papel importante en el partido, buscando generar oportunidades que deriven en el triunfo local.

Por su parte, José Cardozo centró su discurso en el tema arbitral, mismo que preocupa al estratega dada la tendencia a señalar cosas en contra del equipo, según él: "Ustedes han visto que de repente no merecíamos perder, el arbitraje ha perjudicado al equipo (...) sí nos preocupa el arbitraje; en siete partidos no nos cobraron siete penales y no eran penales dudosos, sino que eran muy claros".

Sobre la presión que representa el calificar, Paco Jémez aseguró que existe un buen nivel en la liga mexicana, misma que no permite distraerse: "No es una liga menor, no es una liga que no sea competitiva, no es una liga a la que puedas venir a veranear. Hay muy buenos entrenadores, hay muy buenos jugadores y muy buenos equipos"

Cabe destacar que Veracruz no logra ganar en el Estadio Azul desde hace más de 19 años, casi los mismos que Cruz Azul sin ser campeón.

Los últimos cinco partidos entre estos equipos dictaminan una historia muy pareja, con dos triunfos para los escualos, uno para el Azul y dos empates.

Los Tiburones vienen de caer en casa ante Toluca, situación que ha molestado en demasía a la afición y no augura mejores momentos para el equipo.

Por su parte, Veracruz se ubica en el penúltimo lugar de la tabla con tan sólo 14 puntos, mismos que lo mantienen al fondo de la tabla porcentual y con un inminente riesgo de descenso para el próximo torneo.

En su anterior partido, el equipo de Paco Jémez sacó un importante triunfo ante Monarcas, mismo que lo mantiene con vida en esta última jornada.

Cruz Azul arriba a este partido en la posición 9 de la tabla general con 24 puntos, por ello, sólo la victoria le vale al Azul para poder calificarse a Liguilla, en caso de otro resultado, sería el séptimo torneo al hilo sin Liguilla para los de la Noria.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Cruz Azul vs Veracruz en vivo, correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Azul a partir de las 17:00 horas.