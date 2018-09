Matías Almeyda, ¿pastor vitalicio?

"El león nunca voltea cuando un perro ladra" era la frase que acompañó una imagen compartida por Matías Almeyda en su cuenta de Twitter.

Los malos resultados de Chivas desde el torneo pasado, finalmente le han llegado al cuello al timonel rojiblanco y dicha imagen compartida en redes sociales, fue un claro mensaje a sus detractores. Además, destacó en su tuit que seguirá luchando "hasta el final y con honor".

Hacía mucho tiempo que Chivas no tenía un estratega que "quisiera" mucho al equipo. A pesar de no ser mexicano o nacido en la institución, Almeyda se impregnó inmediatamente de los colores y le inyectó al plantel lo que más necesitaba: buen fútbol y confianza.

Por desgracia para él, para los jugadores y para los aficionados, todo aquello que era color de rosa empieza a tornarse en un tono grisáceo y en cada partido, la pregunta obligada es: ¿debe seguir Matías Almeyda? La respuesta: sí.

Foto: Luis Aguirre | VAVEL

El pasado

En su llegada en septiembre de 2015 tras la destitución de José Manuel de la Torre, la afición estaba preocupada por ver llegar a un nuevo técnico no sólo a Chivas, sino al fútbol mexicano. Muchos creían que no era el mejor momento para cambiar de timonel dado que el Rebaño estaba en problemas con el cociente. No obstante, los resultados empezaron a llegar con el extécnico de River Plate y Banfield.

El comienzo de la "Era Almeyda" empezó a alegrar a los aficionados con una victoria en el Clásico Nacional; esto le permitió iniciar una relación de cercanía y complicidad con los hinchas rojiblancos.

Matías está por cumplir tres años como estratega de Chivas y le ha dado 4 copas a las vitrinas rojiblancas: una Liga MX, dos Copa MX y una Supercopa MX.

Foto: Luis Aguirre | VAVEL

El presente

Después de conseguir la doceava estrella, Matías Almeyda se tatuó el trofeo con doce estrellas alrededor. El romanticismo que vive con Chivas provocó que los aficionados se identificaran más con el estratega.

El Rebaño disputó hace meses el Apertura 2017 y sin refuerzos, con cansancio y con la llamada "campeonitis", el Guadalajara no logró ni siquiera calificar a liguilla, y quedar apenas en cuartos de final en la Copa MX donde cayó en casa contra el Atlante. El fracaso no podía repetirse y Almeyda se reforzó solamente con Gael Sandoval y Ronaldo Cisneros. Con pocas incorporaciones y con las bajas de Carlos Fierro y José Juan Vázquez, pareciera que el Rebaño está destinado a repetir lo del semestre anterior.

Foto: Gustavo Gómez | VAVEL

En este Clausura 2018, el Guadalajara suma cuatro puntos de 18 posibles y se ubica en la posición 16. La efectividad en el presente certamen es del 22.22%, y seguirá bajando si Chivas no retoma el triunfo.

La mala racha es tan evidente que la última vez que ganaron en casa fue el sábado 28 de octubre de 2017, cuando vencieron 3-1 a Xolos.

Matías está por cumplir 100 partidos al frente del Rebaño. De 91 partidos disputados, ha ganado 33, empatado 30 y perdido 28, es decir, estadísticamente ha disputado 273 puntos de los cuales ha ganado 129 dando como resultado una efectividad de 47.23%. Sin embargo, los números que está consiguiendo en el presente torneo han provocado que el porcentaje de efectividad siga bajando.

El futuro

Jorge Vergara, con el paso del tiempo, ha aprendido que por mucho que ambos sean negocio, el manejo de una empresa no es el mismo al manejo de un equipo de fútbol. Chivas necesitaba un buen técnico, necesitaba entender que el fútbol también es de procesos, que delegar es parte del éxito, y que todo requiere de tiempo. La salvación por no descender era el primer objetivo cumplido de Almeyda; después llegó el título que tanto anhelaba la afición y la institución, incluso, quizá llegó antes de lo que podíamos imaginar, como de igual forma llegó la anticipada caída.

Foto: Luis Aguirre | VAVEL

Proyectos como el de Tigres y Monterrey han sabido esperar. Por un lado, Ricardo Ferretti acabó con la sequía en Tigres en el Apertura 2011 y para repetir le tomó varios años; la cuarta estrella llegó en el Apertura 2015.

Antonio Mohamed, en cambio, ha llegado a finales, ha logrado que Monterrey sea un equipo temible, pero la vitrina de Rayados sigue olvidada. A pesar de los números positivos con un 57.14% de efectividad, 'El Turco' sólo ha entregado una Copa MX.

Repetir un campeonato de liga en México es difícil. Los proyectos deben ser pacientes así como lo han sido las directivas regias. La afición rojiblanca tiene fresco el campeonato en el 2017, y lo que quiere es ver a Chivas en los primeros lugares y pelear por el campeonato.

Foto: Gustavo Gómez | VAVEL

Almeyda le ha dado al chiverío un estilo de juego definido, un estilo de juego que no tenía. El romance que tiene el argentino con el Guadalajara no se ve en todos los equipos, y eso hace que el aficionado confíe en el estratega, sobre todo, porque en sólo dos años le devolvió a Chivas lo que otros técnicos no lograron en mayor o menor tiempo: copas a sus vitrinas y el protagonismo que merece.

Foto: Gustavo Gómez | VAVEL

El desfile de entrenadores ya no es parte de la solución; la continuidad bien ejercida es parte del éxito. Un director deportivo tal vez no sea la respuesta, pero sí ayudaría a un Matías que está preocupado, asimismo como le ayudarían los refuerzos. Ahora bien, si ni el director deportivo ni el entrenador dan resultados positivos, la directiva debería comenzar una autoevaluación empezando desde arriba hasta jugadores.