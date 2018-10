Pedro Canelo desea seguir convirtiendo anotaciones

Los 'Diablos Rojos' del Toluca continuaron este martes su preparación de cara a los dos partidos que sostendrán esta semana, correspondientes a la séptima y octava fecha de la Liga MX Clausura 2018.

Finalizando la práctica, Pedro Canelo expresó su sentir respecto a los resultados que han conseguido: “Ojalá mañana podamos conseguir un resultado positivo en una chancha que sabemos que va a ser difícil, más aún que la anterior que jugamos con Monterrey. Entonces hay que tratar de hacer las cosas bien, estar ordenados y sacar el resultado positivo”.

Además, habló de Puebla, institución en la que jugó hace un par de certámenes: “Es una institución donde me dieron la posibilidad de continuar en México si bien mi paso por Jaguares no había sido bueno, Puebla me dio una segunda oportunidad, así que estoy muy agradecido con la gente que confió en mí en su momento y a la afición, que siempre me brindó cariño”.

De igual manera, el atacante argentino reconoció que no será fácil conseguir un buen resultado en la Angelópolis: “Puebla ha mejora mucho, trata bien el balón y tiene buenos jugadores; no hemos hecho malo partidos de visitantes, pero han faltado los resultados, mañana la clave va a ser estar ordenados y tratar de convertir las oportunidades que tengamos”.

Para acabar, mencionó que buscará seguir haciéndose presente en la pizarra: “Soy delantero y me gusta hacer goles, más cuando el equipo gana. Es importante mantenerse en el marcador, pero sin sacarme del objetivo grupal que tenemos que es calificar a la liguilla y pelear por el título”.