Una gran oportunidad para Kevin Favela en Celaya

Kevin Favela Gómez nacido en la Ciudad de México, el 19 de Julio de 1991. En su primer torneo en el fútbol profesional sumó ocho goles con el equipo de Necaxa de la Tercera División profesional del Apertura 2007

Su debut en el Ascenso MX fue el 15 de agosto del 2009 en el encuentro de Albinegros de Orizaba vs La Piedad en ese torneo Kevin Favela anotó cuatro goles.

Debut en Celaya

Su debut con el equipo Celayense fue en en la Copa Corona MX en el torneo de Clausura 2017 en el encuentro ante Veracruz el 24 de Enero del 2017 ingresando de cambio. Hasta el momento suma 3 goles con el Celaya Fc, dos de ellos anotados ante la escuadra de Coras Tepic el 8 de abril del 2017.

En Irapuato sumó 26 goles en los cuatro torneos que jugó con el equipo de segunda división, convirtiéndose en uno de los goleadores del Irapuato. Convenciéndo a Gustavo Díaz que era Director Técnico del Celaya en ese momento para llevarlo de nuevo al Ascenso MX.

Favela ha respondido de la mejor forma desde que llegó al equipo celayense, en cada uno de los encuentros siempre aporta. Anotando un gol en el pasado encuentro de Copa MX ante la escuadra del Atlético San Luís, terminando el partido cuatro por tres a favor del Celaya Fc, siendo parte fundamental para la victoria de los Toros del Celaya.

“He andado por la liga de Ascenso con otros equipos pero nunca he tenido una oportunidad tan real cómo está, con la gente que me ha dado la confianza como es la directiva y cuerpo técnico, entonces no queda más que aprovechar la oportunidad”.