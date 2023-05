Dramático empate entre Morelia y Celaya en el Morelos

El Atlético Morelia se midió ante su rival Celaya, buscando aprovecharse como locales en el Estadio Morelos, en un encuentro de la semifinal de la Liga Expansión MX, donde ambos clubes se disputaba medio boleto a la final, pero el juego acabó 1-1 y el boleto se definirá en el partido de Vuelta.

En la primera parte ambas escuadras iniciaron con todo, estando de un área al otra con un dominio canario, pues salieron decididos a llevarse el triunfo, al avanzar los minutos los toros buscaban el dominio del balón.

El Morelia no bajaba los brazos, mientras los Toros tenían oportunidades que no aprovechaban, pero en la primera parte no lograron hacerse nada, lo más destacado de la primera parte fue la primera amarilla del encuentro fue para Leobardo López García al 16’, al 32’ Rodrigo Melgarejo vio otra y al 37’ Ricardo Peña vio la amarilla, por lo que los Toros de Celaya tenían que andarse con cuidado para que no se quedarán con uno menos.

Pero la desgracia pasó, Ricardo Peña al 41’ derribó al rival en su área y viendo la segunda amarilla, posterior salió expulsado del encuentro. Bryan Mendoza Cruz fue el encargado de cobrar desde los 11 pasos y abrir el marcador al 44’.

En tiempo agregado de la primera parte, exactamente al 45+1’ Mario Trejo salió expulsado con roja directa tras propinar un zapatazo a la cara de su rival, dejándolo con una herida.

Liga Expansión MX

Resurgir de Celaya

En el segundo tiempo, ambos equipos saltaron con todo, los dos entrenadores confiaban en su club, Celaya no salió de la mejor manera, pues seguía con poco dominio del balón.

Adolfo Domínguez Gerardo vio una tarjeta amarilla al 48’, viendo la primera amarilla para los michoacanos.

Al 65’ Amaury Escoto marcó un golazo, pues recibió un pase filtrado quedando solo frente al arquero por la banda derecha, picando el balón y poniendo el empate.

Ambos clubes querían el segundo, teniendo bastante presión en los arcos, pero ambos clubes se estaban desesperando por el gol, no querían el empate. Pero cuidaban su arco para no caer en un error que les costará una contra y el segundo gol rival.

Por lo que todo se definirá en el Miguel Alemán Valdés y poniendo más emoción a la serie y siendo de las 2 semifinales de ida, la única que recibió goles. Además de que el Celaya le bastará cualquier resultado que no sea perder para volver a disputar el título de la Liga Expansión MX.

Algo a destacar fue que en el entrenamiento el Morelia salió con una playera especial rindiendo homenaje a Antonio Carbajal que falleció el pasado 9 de mayo, incluso en su jersey tenían una pequeña leyenda en el centro del pecho, rindiendo tributo al ex arquero.